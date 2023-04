Am 22. April wird der Earth Day begangen. Dies nehmen zahlreiche Unternehmen zum Anlass, ihre Umweltschutznahmen in den Mittelpunkt zu stellen und diese zu intensiveren. Nun hat Anker eine Partnerschaft mit Oceana bekannt gegeben. Oceana ist die größte internationale Organisation, die sich für den Schutz unser aller Ozeane einsetzt. Mit der Kooperation erweitert Anker seine Umweltaktivitäten um die Kampagnen von Oceana, ganz zum Schutz der Weltmeere inklusive dem Kampf gegen Plastikverschmutzung.

Oceana X Anker – Ladeprodukte auf Expeditionen

Im Rahmen der Partnerschaft stellt Anker den Forschern von Oceana seine vielfach ausgezeichneten Ladegeräte, leistungsstarken PowerHouses und mobilen Solarmodule zur Verfügung. Diese kommen bei Forschungsexpeditionen zum Einsatz und ermöglichen der renommierten Organisation, auch an abgelegenen Orten in Verbindung zu bleiben und mit Energie versorgt zu werden. Außerdem spendet Anker Geld an Oceana zur Unterstützung ihrer politischen Kampagnen.

Power [für deine Zukunft]-Ausrichtung

Im Rahmen der Partnerschaft kündigt Anker heute auch seine „Power [für deine Zukunft]“-Ausrichtung an. Darin sind Auswirkungen und Lösungen der Geschäftstätigkeit des Unternehmens auf die Umwelt, einschließlich der Entwicklung nachhaltigerer Produkte und der Reduzierung der Verwendung von Plastik das zentrale Element. Neben der Oceana-Partnerschaft gibt es hier drei wesentliche Elemente: