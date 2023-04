Withings Body Smart ist da. Damit erweitert der Hersteller seine aktuelle Produktreihe von intelligenten Körperwaagen, zu der auch Body Comp und Body Scan gehören. Body Smart liefert laut Hersteller präzise Analysen von Gewicht und Körperzusammensetzung sowie fortschrittliche Gesundheitsmessungen der Herzfrequenz, viszeralem Fett, metabolischem Alter und dem Grundumsatz. Auch ein neuer Augen-zu-Modus steht für alle zur Verfügung, die Gewicht nicht nur in Zahlen denken.

Withings kündigt Body Smart an

Zuletzt hatten wir uns intensiver mit Body Scan beschäftigt und die Withings-High-Ende-Waage ausführlich getestet. Mit Body Smart führt das Unternehmen nun eine neue preisgünstige Ergänzung der aktuellen Withings Produktreihe von intelligenten Körperwaagen ein. Genau wie auch Body Camp und Body Scan basiert auch Body Smart auf den drei Grundpfeilern der Präzisions-Technologie von Withings. Multifrequenz-BIA (Bioelektrische Impedanzanalyse) für hohe Genauigkeit, präzise und konsistente Gewichtsmessungen bis zu 50 g und fortschrittliche Gesundheitsinformationen, inklusive der Erfassung von Vitalwerten und der Bewertung des Gesundheitszustands.

Bei der BIA wird ein kurzes elektrisches Signal durch den Körper gesendet, das den Widerstand und die Reaktivität des Körpergewebes auf den Strom misst. Je mehr Frequenzen verwendet werden, desto vollständiger und genauer kann das Bild der eigenen Körpergesundheit erstellt werden. Dank der Multifrequenz-BIA und fortschrittlicher Algorithmen kann Withings die Körperzusammensetzung detaillierter erfassen, von der Messung der Muskelmasse, des Fett- und des Wasseranteils bis hin zur Analyse des viszeralen Fetts und anderer fortschrittlicher Körpermetriken.

Als Teil der umfangreichen Analyse der Körperzusammensetzung kann Body Smart auch den Anteil des viszeralen Fettgewebes ermitteln, welches die inneren Organe umgibt und mit einem erhöhten Risiko für Herzkrankheiten und Diabetes in Verbindung gebracht wird.

Zum ersten Mal kann Withings Body Smart auch den Grundumsatz (Basal Metabolic Rate, BMR) messen. Der Grundumsatz ist die Anzahl der Kalorien, die der Körper im Ruhezustand verbrennt. Dieser Wert liefert wertvolle Informationen über die allgemeine Stoffwechselgesundheit der Nutzer:innen. Durch die Messung des Grundumsatzes können die Nutzer:innen ihren allgemeinen Gesundheitszustand besser verstehen und fundierte Entscheidungen über Ernährung und Training treffen.

Body Smart verfügt zudem über ein Farbdisplay, auf dem alle wichtigen Informationen angezeigt werden. Falls ihr an Zahlen im Bezug auf das Gewicht nicht interessiert seid, dann ist für euch der neue Augen-zu-Modus genau der richtig. In diesem Modus wird euer Gewicht in der zugehörigen Withings-App verfolgt, aber nicht auf dem Display angezeigt. Stattdessen seht ihr motivierende Nachrichten oder tägliche Informationen wie die Anzahl der Schritte, die Luftqualität und das Wetter. Weitere Modi für bis zu acht Benutzer sind Sport, Schwangerschaft und Baby, um auch das kleinste Familienmitglied genau zu wiegen.

Verfügbarkeit

Body Smart ist ab dem 18. April 2023 auf www.withings.com zum Preis von 99,95 Euro (UVP) in den Farben schwarz und weiß erhältlich.