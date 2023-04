Apple TV+ hat einen neuen Teaser zur zweiten Staffel der preisgekrönten Naturdokumentationsreihe „Prehistoric Planet“ veröffentlicht. Die Serie wird von den Executive Producers Jon Favreau und Mike Gunton sowie der renommierten BBC Studios Natural History Unit produziert und von Sir David Attenborough gesprochen.

„Prehistoric Planet“ Staffel 2 auf Apple TV+

Die neuen Folgen werden ab dem 22. Mai 2023 weltweit auf Apple TV+ in einer fünftägigen Eventwoche gezeigt und entführen die Zuschauer mit Hilfe modernster Technologie und wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine Zeit vor Millionen von Jahren, um die Welt und die Dinosaurier, die sie bevölkerten, in außergewöhnlichem Detail zu entdecken.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx. Die Zuschauer können sich laut Apple auf eine beeindruckende visuelle Reise in die Vergangenheit freuen, die mithilfe modernster Technologie und der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse umgesetzt wurde.

„Prehistoric Planet“ kombiniert preisgekrönte Tierfilmerfahrung, die neuesten paläontologischen Erkenntnisse und modernste Technologie, um die spektakulären Lebensräume und Bewohner des antiken Planeten zu enthüllen. Die Serie wird von der BBC Studios Natural History Unit produziert und mit Hilfe der fotorealistischen visuellen Effekte von MPC und des Konzept-Kunstwerks von Jellyfish Pictures umgesetzt.

Die komplette erste Staffel ist bereits auf Apple TV+ verfügbar. Seit seiner Markteinführung im November 2019 bietet Apple TV+ hochwertige Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, Dokumentationen und mehr. Die Apple Original Filme, Dokumentationen und Serien wurden bereits mit 350 Auszeichnungen und 1.444 Nominierungen geehrt, darunter der mehrfach ausgezeichnete Comedy-Hit „Ted Lasso“ und der Oscar-Gewinner „CODA“.