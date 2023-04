AVM erhöht die Taktrate und setzt den Rollout von FRITZ!OS 7.50. Ab sofort haben Besitzer einer FRITZ!Box 5590 Fiber die Möglichkeit, das jüngste Update herunterzuladen und zu installieren.

AVM veröffentlicht FRITZ!OS 7.50 für die FRITZ!Box 5590 Fiber

Weiter geht es im Takt. Ende letzten Jahres begann AVM mit dem Rollout von FRITZ!OS 7.50. Nachdem in der vergangenen Woche die FRITZ!Box 5530 Fiber an der Reihe war, geht es am heutigen Tag mit der FRITZ!Box 5590 Fiber weiter. In gewohnter Manier könnt ihr das Update über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box installieren.

Zu den größten Neuerungen von FRITZ!OS 7.50 gehören

FRITZ!OS 7.50 – mit über 150 neuen Features und nützlichen Verbesserungen

WLAN Mesh jetzt mit dynamischem Smart Repeating für mehr Performance im Heimnetz

VPN mit WireGuard-Technologie: einfach, schnell und sicher von überall ins Heimnetz

Mehr Telefonkomfort: Neuer FRITZ!Fon Klingelton „Sprache” und unbekannte Anrufer blockieren

Viele neue, interessante Smart-Home-Optionen: Szenarien, Routinen und Lichtsequenzen

Die Benutzeroberfläche wurde verfeinert und mit umfassender “Hilfe und Info” abgerundet

Zahlreiche neue Funktionen für die MyFRITZ!App und FRITZ!App Smart Home (iOS/Android)

Die vollständigen Release-Notes könnt ihr hier einsehen.