Apple TV+ hat heute den ersten Trailer für „Frog and Toad“ veröffentlicht, eine lang erwartete animierte Kinder- und Familienserie, die auf der beliebten vierbändigen Buchreihe von Arnold Lobel basiert, die den Caldecott und den Newbery Honor gewonnen hat. Die Serie feiert am 28. April auf Apple TV+ Premiere.

„Frog and Toad“ auf Apple TV+

Die Charaktere in der Serie sind die Freunde Frog und Toad, die, obwohl sie viel gemeinsam haben, auch sehr unterschiedlich sind. Sie wissen jedoch, dass der wahre Schlüssel zur Freundschaft nicht nur darin besteht, die Dinge zu genießen, die man gemeinsam hat, sondern auch die Unterschiede zu akzeptieren und zu feiern. Denn unsere Unterschiede sind es, die uns einzigartig machen.

Die Serie verfügt über ein talentiertes Sprecherensemble, darunter der Oscar-Gewinner Nat Faxon („Our Flag Means Death“, „The Connors“) und der Emmy-nominierte Kevin Michael Richardson („The Simpsons“, „Family Guy“) als Frog und Toad. Auch Ron Funches („Trolls“), Fortune Feimster („Good Fortune“, „Kenan“), Cole Escola („At Home with Amy Sedaris“), Aparna Nancherla („The Great North“), John Hodgman („Up Here“), Yvette Nicole Brown („Disenchanted“, „Act Your Age“), Stephen Tobolowsky („The Goldbergs“), Tom Kenny („SpongeBob SquarePants“), Selene Luna („Coco“), Margaret Cho („Fire Island“) und Betsy Sodaro („Duncanville“) sind zu hören.

Die Serie basiert auf der beliebten vierbändigen Buchreihe von Arnold Lobel, die von HarperCollins Children’s Books veröffentlicht wurde und den Caldecott sowie den Newbery Honor Preis gewonnen hat. Die Serie wird von Rob Hoegee („Stillwater“, „Niko and the Sword of Light“) geleitet und von Titmouse produziert, einem Emmy-Gewinner-Studio, das für seine Arbeit an „Big Mouth“, „Star Trek: Lower Decks“ und „The Legend of Vox Machina“ bekannt ist. Hoegee ist Executive Producer neben Adrianne Lobel, Adam Lobel und Chris Prynoski von Titmouse, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio und Ben Kalina.