Während Netflix mit seinen Maßnahmen gegen das Passwort-Sharing für Unmut sorgt, gibt es jetzt gute Nachrichten für Kunden des „Basis-Abo mit Werbung“. So wertet das Unternehmen das werbegestützte Abo mit einem 1080p Full HD Stream auf und ermöglicht zudem zwei parallel nutzbare Videostreams in dem Tarif.

Netflix wertet „Basis-Abo mit Werbung“ auf

Bei der Einführung des werbegestützten Angebots des Unternehmens für 4,99 Euro pro Monat war die Videoqualität auf magere 720p begrenzt. Während einige Streaming-Dienste wie Apple TV+ inzwischen standardmäßig in 4K-Qualität streamen, hat Netflix seine Abonnenten zu kurz kommen lassen. Erfreulicherweise hat das Unternehmen nun angekündigt, dass die Streaming-Qualität für Nutzer des „Basis-Abo mit Werbung“ verbessert wird.

Im Rahmen der Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen verkündet Netflix, dass der Streaming-Dienst für seinen werbegestützten Tarif ein Upgrade der Videoqualität von HD Ready (720p) auf Full HD (1080p) einführen wird. Zudem gibt es eine Erweiterung auf zwei parallel nutzbare Videostreams in dem Tarif. Kunden aus Kanada und Spanien können sich bereits über das Upgrade freuen. Alle weiteren Länder, in denen das „Basis-Abo mit Werbung“ verfügbar ist, sollen im Laufe des Monats folgen.

Kurz nachdem Netflix im vergangenen Herbst sein werbegestütztes Angebot eingeführt hatte, wurde berichtet, dass der neue Tarif viel langsamer anlief, als der Streaminganbieter erwartet hatte. Seitdem hat das Angebot offenbar an Fahrt aufgenommen. So gibt Netflix an, dass das Unternehmen mit dem werbegestützten Tarif bereits mehr Umsatz als das Standard-Angebot erzielt.