Aqara hat mit dem FP2 ein spannendes neues Smart Home Produkt vorgestellt, welches sich ab sofort in Deutschland und weitere Ländern kaufen lässt. Dabei setzt der Aqara FP2 auf die traditionelle Passiv-Infrarot-Technologie (PIR), sondern auch die mmWave-Radartechnologie. So ist eine deutlich präzisere Anwesenheitserkennung möglich. Zum Verkaufsstart erhaltet ihr den Aqara FP2 Sensor zum reduzierten Preis.

Aqara FP2 ist da

Aqara hat den neuen FP2-Präsenzmelder. Dieser setzt – wie eingangs erwähnt, auf die Millimeterwellen-Radartechnologie. So bietet der FP2 eine präzise Erkennung von Bewegungen, selbst bei geringen Bewegungen. Aqara spricht hier exemplarisch davon, dass der FP2 das Atmen einer Person erkennen kann. Während ein klassischer Bewegungsmelder möglicherweise das Licht ausschaltet, während ihr auf der Couch sitzt und ein Buch lest oder am Schreibtisch arbeitet, erkennt der FP2 eure Anwesenheit und lässt das smarte Licht eingeschaltet.

Der FP2-Sensor ist in der Lage mehrere Personen und mehrere Zonen gleichzeitig zu überwachen. Mit dem FP2 kann der Benutzer bis zu 30 Zonen innerhalb eines Raums (bis zu 40qm) definieren. So lassen sich beispielsweise Wohn- und Essbereich als separate Zonen mit individualisierten Automatisierungen konfigurieren. Der Sensor verfolgt bis zu 5 Personen gleichzeitig, wodurch es möglich ist, verschiedene Zonen basierend auf dem Echtzeit-Standort jedes Familienmitglieds zu steuern. Zum Beispiel, um die Lichter im Essbereich zu dimmen und den Fernseher einzuschalten, wenn die Kinder den Esstisch verlassen und sich zum Sofa bewegen, währenddessen das Licht in der Küche eingeschaltet bleibt, wenn jemand das Geschirr spült. Grundsätzlich lassen sich 5 Personen gleichzeitig überwachen, das beste Ergebnis erzielt ihr laut Hersteller allerdings bei der Überwachung von bis zu 3 Personen.

Abgesehen von der präzisen Anwesenheitserkennung und Mehrzonenautomatisierung verfügt der FP2-Sensor auch über eine integrierte Sturzerkennung. Hierzu muss dieser an der Decke installiert werden. Stürzt eine Personen können Familienangehörige oder Pflegekräfte alarmiert werden.

Der FP2 kann innerhalb der Smart-Home-Plattformen von Drittanbietern verwendet werden, darunter Apple Home, Amazon Alexa, Google Home, Home Assistant und mehr. Sobald die Zonen in der Aqara Home-App eingerichtet sind, kann die Zonenkonfiguration mit diesen Plattformen als mehrere Bewegungs-/Anwesenheitssensoren synchronisiert werden, sodass Benutzer eine zonenbasierte Automatisierung mit einer Vielzahl von Smart-Home-Geräten von Drittanbietern auslösen können.

Die Unterstützung von Matter ist ebenso geplant und soll zu einem späteren Zeitpunkt über ein Firmware-Update erfolgen. Auch weitere Funktionen soll der Sensor im weiteren Verlauf mit Updates erhalten, so z.B. eine Schlafüberwachung und eine Haltungserkennung (Stehen, Sitzen und Liegen).

Preis & Verfügbarkeit

Der Aqara FP2 ist ab sofort zum Preis von 82,99 Euro verfügbar. Bis zum 22. April räumt euch Aqara bei Amazon mit dem Gutscheincode EU5PSFP2 einen Rabatt in Höhe von 17 Prozent ein, so dass nur 70,54 Euro fällig werden.