Die Gerüchte um das lang erwartete 15 Zoll MacBook Air verdichten sich, je näher die Markteinführung rückt. Heute berichtet der Analyst Ming-Chi Kuo, dass das Gerät wahrscheinlich den M2-Chip mit zwei verschiedenen Konfigurationsoptionen enthalten wird.

In einem heute geteilten Tweet gibt Kuo an, dass er erwartet, dass das neue MacBook Air mit zwei M2-Chip-Optionen erhältlich sein wird, die wie das bestehende 13 Zoll Modell eine unterschiedliche Anzahl von Kernen haben. Damit revidiert Kuo seine frühere Prognose, wonach das Gerät entweder mit dem M2- oder dem M2-Pro-Chip konfigurierbar sein wird.

Das 13 Zoll MacBook Air mit dem M2-Chip, das Apple im vergangenen Jahr auf den Markt gebracht hat, ist in Varianten mit 8- und 10-Kern-GPUs erhältlich, während das M1-Modell mit 7- und 8-Kern-GPUs verfügbar ist. Das 15 Zoll MacBook Air wird in Bezug auf die Chipspezifikationen wahrscheinlich dem 13 Zoll Modell entsprechen.

Kuo bestätigte auch, dass das neue Modell explizit als 15 Zoll MacBook Air gebrandet sein wird und nicht als neue Produktlinie. Er geht davon aus, dass das Gerät im Jahr 2023 fünf bis sechs Millionen Mal ausgeliefert werden wird. Mark Gurman von Bloomberg berichtete kürzlich, dass das 15 Zoll MacBook Air auf der WWDC im Juni angekündigt werden soll.

