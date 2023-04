„Summon Quest“ ist auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir im Laufe des Vormittags auf Apple TV+ und die Neuankömmlinge auf Apples Video-Streaming-Dienst geblickt haben, geht es nun mit Apples Siele-Abo-Plattform weiter. Auch dort erwartet euch eine Neuheit.

Apple Arcade-Abonent können sich ab sofort auf eine Reise begeben, um den Planeten zu retten. Das Spiel stammt aus der Feder von Team17 USA, dem Indie-Publisher von erfolgreichen Apple Arcade-Titeln wie Farmside und The Survivalists.

In der Spielebeschreibung heißt es

Achtung, Beschwörer!

In unserer Welt hat sich ein Riss aufgetan, in dem es vor Monstern wimmelt. Es ist an dir, diesen Riss zu heilen und den Planeten zu retten. Schieße, verbessere deine Fähigkeiten und kämpf dir den Weg frei durch verschiedene Regionen mit ihren jeweils einzigartigen Feinden, Herausforderungen, Bossen und Themen.