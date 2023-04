In den letzten Jahren haben wir einige Auktionen erlebt, bei denen besondere Apple-Geräte versteigert wurden. Der Apple 1 Computer ist hierbei der Dauerrenner und erzielt gerne mehrere Hundert-Tausend Dollar. Ebenfalls sehr beliebt und bekannt für hohe Preise ist das iPhone der ersten Generation. Wenn das Original iPhone zudem in seiner noch verschweißten Originalverpackung liegt, ist das Sammlerstück noch begehrter. Ein solches Exemplar hat nun der YouTuber Marques Brownlee in die Hände bekommen, der das Gerät vor der Kamera ausgepackt hat.

Ein Stück Smartphone-Geschichte ausgepackt

Obwohl das iPhone der ersten Generation im Vergleich zu den heutigen Modellen in Bezug auf Technologie und Funktionen veraltet ist, sind diese Geräte aufgrund ihrer Seltenheit und historischen Bedeutung bei Sammlern sehr beliebt. Zuletzt wurde beispielsweise ein solches iPhone für knapp 55.000 Dollar versteigert. Die Geräte wurden zu Beginn der Smartphone-Ära produziert und waren der Ausgangspunkt für viele weitere iPhone-Modelle.

Bisher gab es die Annahme, dass die Gewinner solcher Auktionen die Originalverpackung nicht öffnen würden, um den damit verbundenen massiven Wertverlust zu vermeiden. Marques Brownlee stellt die Ausnahme dar und zeigt uns in einem Video, wie er sein fabrikneues Original iPhone auspackt. Sein iPhone war dabei sogar ein „Schnäppchen“. So zahlte er insgesamt rund 40.000 Dollar. Der Preis beinhaltet übrigens satte 11.000 Dollar für Auktions- und Versandkosten.

Das iPhone wurde in einer Holzkiste geliefert, die zusätzlich in eine Kunststoffbox verpackt war. Im Lieferumfang des ersten iPhone befanden sich nicht nur das Gerät selbst, sondern auch ein Ladegerät, Ladekabel und ein Ladedock. Im Vergleich zu den heutigen iPhones war der Lieferumfang des ersten iPhone enorm, da heutzutage viele Zubehörteile separat gekauft werden müssen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt für originalverpackte iPhones der ersten Generation weiterentwickeln wird und welche Preise zukünftige Auktionen erzielen werden. Bei alldem können Sammler und Technikbegeisterte das Unboxing-Video von Marques Brownlee genießen und sich von der Faszination des Original iPhone verzaubern lassen.