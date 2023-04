In den USA läuft die Apple Werbekampagne „Switching to iPhone“ schon seit längerem, nun startet die Kampagne auch bei uns in Deutschland. Hierzulande setzt Apple auf den Slogan „Wechsle zum iPhone“. Mit den vier veröffentlichten Clips möchte Apple Smartphone-Nutzer zum Wechsel von einem Android-Endgerät zum iPhone motivieren.

Wechsle zum iPhone: Apple startet neue Werbekampagne

Apple hat in Deutschland vier neue Clips unter dem Motto „Wechsel zum iPhone“ veröffentlicht. Mit diesen geht Apple auf die Themen Kompatibilität, Support, Transfer und Zuverlässigkeit ein. So betont der Hersteller aus Cupertino, dass das iPhone mit Smart Speakern, Freisprecheinrichtungen und Bluetooth-Kopfhörern kompatibel ist, selbst wenn das Zubehör nicht von Apple ist.

Weiter heißt es in dem Clip „Support“, dass ihr sowohl online, als auch vor Ort in einem Apple Store kostenlos Support erhaltet. Beim Wechsel zum iPhone könnt ihr problemlos eure Kontakte, Fotos und Nachrichten mit nur einer App übertragen. Auch das sollte somit kein Grund sein, nicht zum iPhone zu wechseln. Beim Thema Zuverlässigkeit geht Apple auf die regelmäßigen Softwareupdates ein, die nicht nur neue Funktionen mit sich bringen, sondern auch die Leistung optimieren und Bugs beseitigen.

Am Ende eines jeden Clips heißt es „Relax, es ist ein iPhone.

