Kurz vor dem Wochenende haben wir noch einen heißen Tipp für euch. Amazon hat den Rotstift angesetzt und WISO Steuer 2023 (für das Steuerjahr 2022) drastisch im Preis gesenkt. Nur heute werden 22,99 Euro anstatt 44,99 Euro fällig.

Nur 22,99 Euro: WISO Steuer 2023

Immer mal wieder gab es in den letzten Monaten eine WISO Steuer 2023 Rabatt-Aktion. Am heutigen Tag ist es wieder soweit. WISO Steuer 2023 wird mit seinen 22,99 Euro zum Bestpreis angeboten, zumindest können wir uns an keinen niedrigeren Preis erinnern.

Von Jahr zu Jahr und von Version zu Version haben die Entwickler von Buhl Data ihre Steuersoftware optimiert und viele neue Features implementiert. Seit Ende letzten Jahres steht WISO Steuer 2023 (für das Steuerjahr 2022) zur Verfügung.

Das neue Jahr ist knapp vier Monate alt und früher oder später muss man sich mit dem leidigen Thema der Steuererklärung beschäftigen. Selbst wenn ihr eure Steuererklärung noch nicht in den kommenden Tagen angehen möchtet haben wir einen Tipp für euch. Sichert euch WISO Steuer 2023 zum Vorzugspreis von nur 22,99 Euro. Software wird nicht schlecht und sobald ihr euch eure Steuererstattung holen möchtet, könnt ihr dann loslegen.

Ehrlicherweise ist es kein Hexenwerk die Steuererklärung mit WISO Steuer 2023 zu erledigen. Mit Steuer-Import, Steuer-Abruf, Steuer-Box, Steuer-Banking und Steuer-Versand wird ein großer Teil eurer Erklärung durch WISO Steuer 2023 automatisch vorausgefüllt, ohne dass ihr selbst etwas eintragen müsst. Ihr prüft und bestätigt nur noch die Angaben.

Bei Amazon zahlt ihr für WISO Steuer 2023 vorübergehend nur 22,99 Euro anstatt 44,99 Euro.