Der Song „Heart on My Sleeve“ wurde von verschiedenen Streaming-Plattformen entfernt, nachdem die Universal Music Group (UMG) auf mögliche Urheberrechtsverletzungen hingewiesen hatte. Der Titel wurde durch eine KI-Software generiert und sampelt Teile der Musik von Drake und The Weeknd. UMG argumentierte, dass die Verwendung von Teilen von Drakes und The Weeknds Musik ohne ihre Zustimmung gegen das Urheberrecht verstößt.

UMG fordert Apple, Spotify und Co. auf, KI Software auszusperren

Kürzlich ging der Song „Heart on My Sleeve“ auf beliebten Streaming-Plattformen viral. Einem Bericht der BBC zufolge wurde der Song von einer KI-Software erstellt, die von der Musik der Künstler Drake und The Weeknd trainiert wurde.

Apple Music, Deezer und Tidal entfernten den Song nach der UMG-Urheberrechtsbeschwerde, gefolgt von Spotify, TikTok und YouTube. Diese Kontroverse wirft nun die Frage auf, wie die Anwendung von Künstlicher Intelligenz und Deepfakes die Musikindustrie beeinflussen wird. Einige Experten glauben, dass die Verwendung von KI-Software zur Erstellung von Musik neue kreative Möglichkeiten eröffnen könnte, während andere besorgt sind, dass es schwieriger wird, Urheberrechtsverletzungen zu verfolgen und zu kontrollieren.

Es gibt auch Bedenken, dass KI-Generierung die Musikindustrie insgesamt verändern könnte, indem sie die Rolle von Musikern und Songwritern beeinflussen. Wenn KI-Software in der Lage ist, Musik und Texte zu generieren, könnte es schwieriger werden, die Arbeit von Songwritern und Musikern zu schätzen und zu belohnen.

Trotz dieser Bedenken gibt es auch positive Entwicklungen, wie zum Beispiel die Verwendung von KI-Software, um Musik automatisch zu transkribieren oder musikalische Ideen schnell zu generieren. Insgesamt bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Anwendung von KI in der Musikindustrie entwickeln wird und wie dies das Urheberrecht und die Rolle von Musikern sowie Songwritern beeinflussen wird.