Apple plant angeblich die Einführung einer neuen Tagebuch-App in iOS 17. Die App soll Nutzern dabei helfen, ihre täglichen Aktivitäten zu erfassen. Ein neues Konzept von Parker Ortolani wirft nun einen Blick darauf, wie die App aussehen könnte.

Die neue Tagebuch-App soll nicht nur für eine einfache tägliche Zusammenfassung dienen, sondern wurde mit einem Fokus auf die körperliche und geistige Gesundheit umgesetzt. Laut einem Bericht des Wall Street Journals hofft das Unternehmen aus Cupertino, dass die App „den Nutzern die Möglichkeit gibt, ihre täglichen Aktivitäten als Teil seiner Bemühungen auf dem Markt für mentale und physische Gesundheitstechnologie zusammenzustellen.“

Zusätzlich zu den traditionellen Tagebuchfunktionen wird die App Berichten zufolge mit anderen Apple-Apps und -Diensten verknüpft. Vielleicht am interessantesten ist, dass die App in der Lage sein wird, „die physische Nähe eines Nutzers zu anderen Menschen zu erkennen“, um zwischen Freunden außerhalb der Arbeit und Kollegen zu unterscheiden.

„Die App wird das Verhalten des Nutzers analysieren, um festzustellen, wie ein typischer Tag aussieht, einschließlich der Frage, wie viel Zeit zu Hause im Vergleich zu anderen Orten verbracht wird und ob ein bestimmter Tag etwas außerhalb der Norm beinhaltete“, heißt es in dem Bericht. Apple wird all dies natürlich unter Berücksichtigung des Datenschutzes und mit Hilfe der Intelligenz des Geräts tun.

Nach dem WSJ-Bericht vom Freitag hat der Designer Parker Ortolani jetzt ein Konzept erstellt, wie eine Apple Tagebuch-App in iOS 17 aussehen könnte.

Quick concept for an Apple Journal app. I see It as a combination of Notes and Health. Meditations and reflections live here on iPhone. It would intelligently find ways to help you feel better. And you could sort through your journals by various categories. pic.twitter.com/TWjWAEZAMa

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 21, 2023