Apple hat Updates für seine Windows-App von Apple Music, Apple TV und Apple Geräte veröffentlicht. Die Updates bringen augenscheinlich deutliche Verbesserungen und Fehlerbehebungen für die jeweiligen Apps mit. Eine kleine Randnotiz haben wir vorab noch für euch. Die Apple Music-, Apple TV- und Apple Geräte-Apps liegt aktuell für Windows 11 vor und werden als „Vorschau“ betitelt. Dies dürfte mit einer öffentlichen Beta gleichzusetzen sein.

Im Oktober letzten Jahres bestätigte Microsoft, dass im Laufe des Jahres Apple Music, Apple TV und Apple Geräte für Windows zur Verfügung stehen wird. Seit Januar 2023 steht im Windows Store eine Vorschau auf die jeweiligen Apps zur Verfügung. Da es sich um eine Vorschau-Version bzw. Beta handelt, könnten möglicherweise nicht alle Features wie erwartet funktionieren.

Release-Notes zu den neuen Versionen im Windows Store liegen uns nicht vor, von daher sind wir auf erste Nutzerrückmeldungen angewiesen. Auf Reddit heißt es beispielsweise, dass Apple Music nun die Windows 11 Mediensteuerungen, Tastaturkürzel, Liedtexte und eine reibungslosere kontinuierliche Wiedergabe aufeinanderfolgender verlustfreier Titel unterstützt. In der Apple Geräte App wurden die Hinweise auf „xrOS“ und „RealityOS“ entfernt. Dabei soll es sich um die Software für Apples Headset handeln.

Apple also released updates for Apple TV Preview and Apple Music Preview on the Microsoft Store this morning. https://t.co/koAV6Z36OM

— Aaron (@aaronp613) April 25, 2023