Weiter geht es im Takt. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 3 zu iOS 16.5 und iPadOS 16.5 auf den eigenen Servern platziert. Eine neue Beta-Runde ist somit eröffnet und Entwickler können sich wieder intensiver mit dem kommenden X.5 Update beschäftigen.

Apple veröffentlicht Beta 3 zu iOS 16.5 & iPadOS 16.5

Apple nutzt den heutigen Abend, um neue Beta-Updates an registererste Entwickler zu verteilen. Kurzum: Ab sofort können die iOS 16.5 Beta 3 sowie die iPadOS 16.5 Beta 3 heruntergeladen und installiert werden.

Am Einfachsten erfolgt die Installation direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Softwareupdate. Hierbei gilt zu beachten, dass ihr das passende Beta-Profil installiert habt oder euer Gerät über die Apple ID mit einem kostenpflichtigen Entwicklerkonto verbunden ist. Die zuletzt genannte Möglichkeit steht seit iOS 16.4 und iPadOS 16.4 zur Verfügung. Diese wird zukünftig die einzige Variante sein, wie neue Beta-Versionen installiert werden. Gleiches gilt auch für macOS und watchOS.

iOS 16.4 und iPadOS 16.4 stellten in jedem Fall ein größeres Update mit zahlreichen Neuerungen und Verbesserungen dar. Mit dem X.5 Update geht es nun in deutlich kleineren Schritten weiter. Aus der Beta 1 haben wir erfahren, dass die Apple News App einen neuen Reiter „Sports“ erhält und Siri in der Lage ist Bildschirmaufnahmen per Sprachbefehl zu starten. Zudem weist der Programmcode auf eine Vierfach-Bild-in-Bild-Funktiopn für Apple TV Sport-Streams hin. Die Beta 2 hielt keine nennenswerten Neuerungen bereit.

Mittlerweile dürften wir im Mitteldrittel der Entwicklung von iOS 16.5 und iPadOS 16.5 angekommen sein. Ein paar wenige Wochen dürften noch vergehen, bis die finale Version erscheint. Dies dürfte vermutlich im Mai im Vorfeld der WWDC 2023 der Fall sein.

Update 19:26 Uhr: Die Beta 3 zu macOS 13.4, tvOS 16.5 und watchOS 9.5 ist auch da.