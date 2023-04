Jüngste Leaks auf Weibo, einer chinesischen Microblogging-Webseite, geben einen Einblick in das, was wir von der kommenden iOS 17-Version erwarten können. Den Gerüchten zufolge wird iOS 17 eine Reihe von Änderungen am Sperrbildschirm sowie Aktualisierungen der Apple Music-Oberfläche und anderer Funktionen mit sich bringen.

Neuerungen für iOS 17

Der Leak deutet darauf hin, dass iOS 17 Änderungen an der Benutzeroberfläche des Kontrollzentrums enthalten wird. Zudem soll die App-Bibliothek mit benutzerdefinierten Kategorien und Organisationsfunktionen übersichtlicher werden. Die Benutzer werden auch in der Lage sein, Apple Music-Texte direkt auf dem Sperrbildschirm zu sehen, und die Apple Music-Oberfläche wird neue Bilder und Grafiken enthalten, die die Textmenge reduzieren.

Darüber hinaus deuten die Gerüchte darauf hin, dass Nutzer in der Lage sein werden, benutzerdefinierte Sperrbildschirm-Designs mit anderen zu teilen, ähnlich wie Apple Watch Zifferblätter geteilt werden können. Der Sperrbildschirm wird auch zusätzliche Anpassungsoptionen bieten, einschließlich der Möglichkeit, Schriftarten zu ändern, Emoji-Hintergründe zu verwenden und auf andere Funktionen zuzugreifen.

Eine weitere interessante Funktion, die in dem Leak erwähnt wird, ist die „stufenlose“ Einstellung der Taschenlampenhelligkeit, die den Nutzern eine feinere Kontrolle über die Helligkeit der Taschenlampe ihres iPhone ermöglicht.

Die neuen Gerüchte zu iOS 17 schließen sich an frühere Leaks von Quellen wie Bloomberg an, die kürzlich berichteten, dass iOS 17 die Unterstützung für Side-Loading-Apps (allerdings nur in der EU) ermöglichen und Änderungen an „Wo ist?“ sowie der Wallet-App vornehmen wird. Einem Bericht des Wall Street Journal von letzter Woche zufolge wird Apple im Rahmen von iOS 17 eine neue Tagebuch-App einführen.

Der Weibo-Leak stammt von der gleichen Quelle, die bereits ein gelbes iPhone 14 vorhergesagt hatte. Wie immer sollten Leaks jedoch mit Vorsicht genossen werden. Wir werden wahrscheinlich mehr über die neuen Funktionen auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 erfahren, die am 5. Juni beginnt.