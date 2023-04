Knapp sechs Wochen trennen uns noch von der diesjährigen Apple Worldwide Developers Conference. Diese wird am 05. Juni mit einer Keynote eröffnet. Wie es scheint, läuft beim Hersteller aus Cupertino alles nach Plan, um das sogenannte Apple Headset im Rahmen des Special Events anzukündigen.

Apple Headset augenscheinlich bereit für die WWDC 2023

In den vergangenen Jahren haben wir unzählige Gerüchte rund um das Apple Headset zu Gesicht bekommen. In Kürze dürfte es soweit sein und Apple wird die buchstäbliche Katze aus dem Sack lassen. Die jüngsten Gerüchte besagen, dass sich Apples Lieferkette in der finalen Vorbereitungsphase für die Massenproduktion für das AR-/VR-Headset befindet. Es heißt, dass noch letzte Feinheiten am Fertigungsprozess vorgenommen werden müssen.

Economic Daily News berichtet, dass das Foxconn-Tochterunternehmen GIS eine Produktionslinie für die Linsenbaugruppe des Headsets hochgefahren hat. Die Linsen werden dann wiederum einer Firma namens Lixun zur Montage zur Verfügung gestellt. Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Massenproduktion im Laufe des zweiten Quartals beginnen wird. Dieses umfasst die Monate April, Mai und Juni. Dies passt zu Berichtigen der vergangenen Wochen.

Auch wenn Apple sein Headset zur WWDC im Juni ankündigen wird, dürfte es noch ein paar Monate dauern, bis das Gerät tatsächlich in die Verkaufsregale gelangt. Für gewöhnlich stattet Apple zunächst Entwickler mit einem Entwicklerkit aus, damit sich diese in aller Ruhe mit dem Produkt beschäftigen und Anwendungen entwickeln können. Ähnlich ging Apple beispielsweise auch beim iPhone, iPad und der Apple Watch vor.

Ein großer Fokus des Headsets soll auf Sport-, Gaming- und Fitness-Apps liegen. Zuletzt sprach ein Insider von einem „überwältigendem Erlebnis„.