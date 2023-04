Der sogenannte „Pride“-Monat wird vom 01. bis 30. Juni gefeiert. Apple nimmt dies regelmäßig zum Anlass, um die weltweite LGBTQ+ Community und die Gleichstellungsbewegung zu unterstützen. Auch in diesem Jahr wird Apple eine Apple Watch Pride Edition auflegen und mindestens ein passendes Armband und ein neues Zifferblatt auf den Markt bringen.

In den vergangenen Jahren hat Apple regelmäßig Mitte Mai die Apple Watch Pride Edition angekündigt. Parallel dazu gingen neuen Apple Watch Armbänder an den Start und im Rahmen eines watchOS-Updates wurdrn zugehörige Apple Watch Zifferblätter veröffentlicht.

Auch in diesem Jahr wird Apple eine Apple Watch Pride Edition auflegen, zumindest deutet der neueste Leak stark daraufhin. Im Hintergrund laufen bei Apple bereits die Vorbereitungen und so tauchten kurzzeitig auf den Apple Servern konkrete Hinweise auf. Die Twitter-Nutzer @Aaronp613 und @nicolas09F9 haben zusammengearbeitet, um diese Assets zu finden. Laut @nicolas09F9 überwacht dieser eine Vielzahl an Apple Servern und so gab es am gestrigen Dienstag eine Änderung. com.apple.MobileAsset.ProductKit enthielt für kurze Zeit eine Grafik zum neuen Armband und zum Zifferblatt. Mittlerweile wurden diese Grafiken allerdings wieder entfernt.

