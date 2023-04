Seit längerem halten sich Gerücht, dass Apples Tochterunternehmen Beats in Kürze neue Kopfhörer namens „Beats Studio Buds+“ ankündigen wird. Nun werden die letzten Zweifel ausgeräumt, dass die Kopfhörer tatsächlich kurz vor ihrer Ankündigung stehen. Auf Amazon ist kurzzeitig ein Listig aufgetaucht, welches die vermutlich letzten unbeantworteten Fragen zu den kommenden Beats Studio Buds+ aus dem Weg räumt.

Beats Studio Buds+ zeigt sich in Amazon-Leak

Seit rund zwei Jahren sind die Beats Studio Buds erhältlich, nun steht der Nachfolger unmittelbar bevor. Aus welchen Gründen auch immer, sind die Beats Studio Buds+ kurzzeitig bei Amazon aufgetaucht. Mittlerweile wurde der Link wieder entfernt, allerdings sind auf diese Art und Weise nicht nur das Design, sondern auch die Funktionen bekannt geworden.

Demnach sollen die Beats Studio Buds+ am 18. Mai 2023 zu einem Preis von 169,95 Dollar erscheinen. Die neuen Beats-Kopfhörer weisen ein transparentes Design auf und erinnern ein Stück weit an die Nothing Ear (2). Laut Amazon Produktseite werden die Kopfhörer zudem in den Farben Schwarz und Elfenbein erhältlich sein. Alles in allen setzt Beats auf ein vergleichbares Design wie bei den Beats Studio Buds.

Beats setzt bei den Beats Studio Buds+ zudem auf eine verbesserte Geräuschunterdrückung, auf einen verbesserten Transparenzmodus und eine längere Akkulaufzeit von bis zu 36 Stunden inkl. des USB-C Ladecase. Die Original Beats Studio Buds bewirbt Apple mit bis zu 24 Stunden.

Die Studio Buds+ sind IPX4 zertifiziert und es liegen Silikontips in den Größen XS, S, M und L bei. Hey Siri und das „Wo ist?“-Netwerk werden ebenfalls unterstützt.

Die Beats Studio Buds+ tauchten vor wenigen Wochen zunächst im Programmcode von iOS 16.4 auf. Anschließend zeigten sich die Kopfhörer in der FCC-Datenbank.