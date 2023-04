Ein kürzlich auf Twitter aufgetauchter Leak deutet darauf hin, dass Apple mit der Einführung von iPadOS 17 Optionen zur Anpassung des Sperrbildschirms für iPads einführen könnte. Nach Angaben des Leakers @analyst941 plant Apple die von iOS 16 bekannten Optionen für den Sperrbildschirm auf das iPad zu bringen.

Derzeit haben Nutzer des iPad keinen Zugang zu den Tools zur Anpassung des Sperrbildschirms, die iPhone-Benutzer seit iOS 16 genießen. Wenn die neuesten Gerüchte jedoch stimmen, wird iPadOS 17 die folgenden (aus iOS 16 bekannten) Optionen für iPads bieten:

Darüber hinaus wurde am Dienstag in einem anderen Gerücht behauptet, dass iOS 17 neue Optionen für die Schriftgröße des Sperrbildschirms auf iPhones bringen wird, sowie eine Schaltfläche, um benutzerdefinierte Sperrbildschirm-Designs mit anderen iPhone-Nutzern zu teilen. Diese neuen Funktionen könnten auch für iPads mit iPadOS 17 verfügbar sein, wie @analyst941 angibt.

Die anonyme Quelle, die hinter diesem Gerücht steckt, hatte bereits genaue Informationen über die Dynamic Island des iPhone 14 Pro geleakt, bevor das Gerät letztes Jahr angekündigt wurde. Derselbe Tippgeber brachte auch das Gerücht rund um die Solid-State-Tasten für die iPhone 15 Pro Modelle ins Rollen, was wir wahrscheinlich jedoch im nächsten Jahr wieder hören werden. So sieht es derzeit danach aus, dass Apple eine mögliche Einführung der berührungsempfindlichen Tasten zurückgestellt hat.

Yeah I’m iPadOS 17 it’ll essentially be optional/editable where it’s positioned. it’ll have all the features of iOS 16 *and* i(Phone)OS 17 (tuned up Ls customizations) https://t.co/bdq9mHrKkV

