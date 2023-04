Um dem Vorgaben des European Digital Services Acts (DSA) zu entsprechen, ist Apple angehalten, die Anzahl der monatlich aktiven Nutzer für den App Store in Europa für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und watchOS bekannt zu geben. So erhalten wir erstmals einen Einblick, wieviele Nutzer die jeweiligen Stores in Europa nutzen.

Apple gibt Anzahl der monatlich aktiven Nutzer für den App Store in Europa bekannt

Apple hat eine Webseite veröffentlicht, mit der der Hersteller aus Cupertino die monatlich aktiven Nutzer für den App Store in Europa bekannt gegeben hat. Ganz freiwillig hat Apple die Zahlen nicht veröffentlicht. Vielmehr kommt er den Vorgaben der EU nach. Demnach blickt Apple auf folgende monatliche aktive Nutzer in den jeweiligen Stores:

iOS App Store: 101 Millionen

iPadOS App Store: 23 Millionen

macOS App Store: 6 Millionen

tvOS App Store: 1 Millionen

watchOS App Store: Weniger 1 Millionen

Apple Books e-books: Weniger 1 Millionen

Bezahlte Podcast-Abonnements: Weniger 1 Millionen

Die veröffentlichten Zahlen sich berechnet als Durchschnitt über den Zeitraum von sechs Monaten bis zum 31. Januar 2023.

Grundsätzlich werden Unternehmen, die mindestens 45 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnen, als große Online-Plattformen (VLOPs) bezeichnet. Apple ist der Ansicht, dass jede Version des App-Stores eine eigenständige Online-Plattform im Sinne des Gesetz für digitale Dienste (GdD) bildet und nur der iOS App-Store als VLOP angesehen werden kann. Trotzdem beabsichtigt Apple, auf freiwilliger Basis alle existierenden Versionen des App-Stores (einschließlich der Versionen, die zurzeit nicht die Voraussetzungen für die Einstufung als VLOP erfüllen) an die geltenden GdD-Vorschriften für VLOPs anzupassen, da die Ziele des GdD mit Apples Zielen, die Verbraucher vor illegalen Inhalten zu schützen, übereinstimmen.