Ein neues Gerücht besagt, dass Apple eine Version von iPadOS 17 entwickelt, die speziell für größere iPads gedacht ist, darunter ein 14,1 Zoll iPad mit M3 Pro Chip. Das Gerücht stammt von dem Leaker @analyst941, der behauptet, dass das größere iPad in der Lage sein wird, bis zu zwei 6K-Displays mit 60 Hz über Thunderbolt 4 zu betreiben, wobei iPadOS 17 diese Fähigkeit unterstützen soll.

Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre ein 14,1 Zoll iPad das bisher größte iPad und würde das aktuelle 12,9 Zoll iPad Pro übertreffen. Der Leaker deutet auch an, dass Apple einen neuen Namen für das größere Gerät wählen könnte, wie z. B. „iPad Ultra“ oder „iPad Studio“, um es von den aktuellen Modellen zu unterscheiden, obwohl diese Behauptung eher auf Spekulationen zu beruhen scheint.

I’ve heard there’s a special version of iPadOS 17, being developed specifically for larger iPad Pro/Ultra/Studio model(s), there’s a slight change that would give the 14.1” model support for up to 2 6K displays at 60hz.

This signals for a definite M3 Pro SoC in the flagship iPad https://t.co/7FcOyaZFdv

— 941 (@analyst941) April 27, 2023