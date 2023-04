In einem neuen Forschungsbericht von Counterpoint Research wird der Erfolg von Apple auf dem US-Smartwatch-Markt hervorgehoben. Die Studie zeigt, dass etwa 80 % der iPhone-Besitzer, die eine Smartwatch tragen, eine Apple Watch verwenden, was auf eine hohe Markentreue hindeutet. Im Vergleich dazu besitzen 71 % der Android-Nutzer, die eine Smartwatch tragen, eine Pixel Watch.

Hohe Loyalität von iPhone-Besitzern zur Apple Watch

Die Umfrage gibt Aufschluss über die wichtigsten Funktionen, die Smartwatch-Nutzer am meisten schätzen. Hierzu gehören Nachrichten und Anrufe, Gesundheits- und Aktivitätsverfolgung sowie der Zugriff auf Benachrichtigungen. Auffällig ist, dass jüngere Nutzer Benachrichtigungs- und Nachrichtendienste bevorzugen, während ältere Nutzer mehr Wert auf gesundheitsbezogene Funktionen legen.

Die Studie ergab auch, dass mehr als 70 % der Verbraucher mit ihrer Apple Watch „sehr zufrieden“ sind und 82 % sie täglich tragen. Die Umfrage unterstreicht zudem die Bedeutung eines breiteren Ökosystems von Geräten und Betriebssystemen für das Verbraucherverhalten. „Apple und iOS dominieren den US-Smartphonemarkt, und iPhone-Benutzer sind aufgrund der überlegenen Kompatibilität eher bereit, andere Apple-Produkte zu verwenden“, so Research Analyst Matthew Orf.

Die Umfrage zeigt, dass 59 % der Teilnehmer ihre Smartwatch im letzten Jahr gekauft haben und 50 % planen, innerhalb des nächsten Jahres ein neues Modell zu kaufen. 16 % gaben an, dass sie innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Upgrade planen. Auch hier steht Apple hoch im Kurs. So gaben 77 % der Befragten an, dass sie planen, eine Apple Watch für ihre zukünftige Armbanduhr zu kaufen.

In Bezug auf die Kaufbereitschaft zeigt sich, dass ein deutlicher Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises (ASP) für Smartwatches zu erwarten ist. So besagt die Studie, dass der Prozentsatz der Personen, die bereit sind, 500 Dollar oder mehr für ihre nächste Smartwatch auszugeben, doppelt so hoch ist wie der Prozentsatz der Personen, die 500 Dollar oder mehr für ihre aktuelle Smartwatch ausgegeben haben.