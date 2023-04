„Cornsweeper“ und „Grand Mountain Adventure“ sind heute auf Apple Arcade gestartet. Nachdem wir im Laufe des Vormittags bereits auf Apple TV+ und die Neuheiten auf Apples Video-Streaming-Plattform geblickt haben, richten wir unseren Blick nun auf Apples Spiele-Abo-Dienest.

„Cornsweeper“

„Cornsweeper“ ist da. Arcade-Abonenten können ab sofort beim Spielen des chillig-skurrilen Puzzle des jamaikanischen Solo-Entwicklers wbuttr in die einzigartige illustrierte Ästhetik von 70 handgefertigten Levels eintauchen, die zur Entschleunigung einladen.

Hauptmerkmale

Wunderschön illustrierte Ästhetik

Klassisches Gameplay mit einzigartigen Wendungen

Freischaltbarer, wiederholbarer und dynamischer Arcade-Modus

Freischaltbares Pomodoro für einen großartigen Produktivitätsbegleiter

70 handgefertigte Levels

„Grand Mountain Adventure“

Ebenfalls ab heute kann man sich in Grand Mountain Adventure in die Berge stürzen. Das Open-World-Ski- und Snowboard-Abenteuer ist entspannend und herausfordernd zugleich und bietet alles, was das Herz begehrt – von weiten Sprüngen bis hin zu kurvigen Abfahrten und vielem mehr.

Hauptmerkmale