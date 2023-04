Apple Wallet und die Health App sollen im Rahmen von iOS 17 überarbeitet werden, so heißt es zumindest in der Gerüchteküche. Bevor Apple in den kommenden Wochen einen ersten Ausblick auf IOS 17 geben wird, erreichen uns nun weiter Informationen, in welche Richtung sich die beiden genannten Apps entwickeln werden.

Neue Hinweis zu Apple Wallet

Anfang Juni wird Apple zur WWDC 2023 einen ersten Ausblick auf iOS 17 geben. Das kommende iPhone-Update soll dabei auch Veränderungen für Apple Wallet mit sich bringen. Leaker @analyst941 hat nun Mockups veröffentlicht, mit denen er verschiedene Veränderungen von Apple Wallet veranschaulicht.

Zu sehen ist eine Navigationsleiste im unteren Bereich, die die verschiedenen in der App verfügbaren Funktionen voneinander trennt. Karten, Bargeld, Schlüssel, Ausweise und Bestellungen sind dort zu lesen. Beachten Sie, dass dies ein Mockup ist, sodass die Schreibweise der „ID“ wahrscheinlich ein Versehen ist. Darüberhinaus ist auch eine Registerkarte „Passes & More“ zu erkennen.

Darüberhinaus soll es weitere Anpassungen in Apple Wallet geben. Die Rede ist von einem schnelleren Zugriff auf die Suche, um eine bestimmte Karte oder einen bestimmten Pass zu finden. Die Anpassungen sollen dafür dienen, sich innerhalb der App schneller zureicht zu finden, da man in Apple Wallet mittlerweile eine Vielzahl an Karten etc. speichern kann und Apple die App in den letzten Jahren stark erweitert hat.

Verbessertes Design für Apple Health

Ähnlich soll es sich mit Apple Health verhalten. Der Leaker berichtet, dass eure Favoriten in der Übersicht ein Re-Design erhalten in kleinen Kacheln dargestellt werden. Dies soll der Übersichtlichkeit dienen. Jede Karte enthält visuelle Daten, die farbige Grafiken, Tabellen“und andere Informationen enthalten.

Der Leaker @Analyst941 hat in der Vergangenheit bereits die in oder andere Apple Neuerung im Vorfeld „bekannt gegeben“. Unter anderem sprach er im Vorfeld des iPhone 14 Pro über die Dynamic Island. Zuletzt ließ er verschiedene Neuerungen zu iOS 17 und iPadOS 17 durchblicken. Ob dies alles so umgesetzt wird, werden wir Anfang Juni erfahren.