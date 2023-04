Habt ihr die Apple Watch Herausforderung zum Earth Day vor ein paar Tagen verpasst? Dann habt ihr nun die Möglichkeit, eine neue Challenge zu meistern. Die wenigsten dürften es auf dem Schirm haben. Am heutigen 29. April wird der Welttag des Tanzes gefeiert. Begleitend ist soeben die zugehörige Apple Watch Challenge gestartet.

Welttanztag 2023: Apple Watch Challenge ist gestartet

Vermutlich hätten wir nicht auswendig gewusst, dass heute der Welttanztag gefeiert wird. Erfreulicherweise hat uns die Apple Watch daran erinnert und gleichzeitig auf die Apple Watch Challenge hingewiesen. Der Welttanztag wurde erstmals im Jahr 1982 ausgerufen und findet seitdem immer am 29. April statt. So lernt man nie aus.

Apple schreibt

Lasst uns Spaß haben! Der 29. April ist der Welttag des Tanzes. Erziele diese Auszeichnung mit einem Training von mindestens 20 Minuten. Zeichne einfach die Aktivität mit der Workout App oder einer anderen App auf, die mit Health kompatibel ist.“

Gemeint ist natürlich ein Tanz-Training. Falls ihr noch das passende Tanz-Workout sucht, so haben wir euch eine Anregung in Form eines Videos eingebunden. Habt ihr Apple Fitness+ abonniert? So stehen dort auch zahlreiche Tanz-Workouts für euch bereit. In diesem Sinne: „Let´s Dance“. Falls ihr heute Abend auf einer Party seid, so könnt ihr direkt aufs Tanzparkett „stürmen“.

Diejenigen, die die Herausforderung meistern, erhalten eine virtuelle Medaille und Sticker, die sich in iMessage und FaceTime verwenden lassen.