Anker hat die Erweiterung seines Sortiments um eine neue magnetische Powerbank angekündigt, die speziell für MagSafe-kompatible iPhones, wie das iPhone 12 und neuere Modelle, entwickelt wurde. Die Anker 321 Magnetic Battery ist ab sofort für 35,99 Euro erhältlich und stellt damit eine günstige Einstiegsoption dar.

Anker 321 Magnetic Battery

Die neue Powerbank gehört zu Ankers Series 3, der Basis-Produktlinie des Unternehmens, verglichen mit der Series 5, die sich durch hochwertigere Materialien auszeichnet, der Series 6, die sich auf besondere Designs und Farben konzentriert, und der Series 7, die Ankers High-End-Kategorie darstellt.

Die Anker 321 Magnetic Battery ist in den Farben Schwarz sowie Weiß erhältlich und kostet 35,99 Euro, was die neue Powerbank zu einer budgetfreundlichen Option für Nutzer macht. Allerdings ist die Kapazität des Akkus auf 5.000 mAh begrenzt, was für Vielnutzer möglicherweise nicht ausreichend ist.

Der Akku ist MagSafe-kompatibel und kann laut dem Hersteller nach 20 Monaten noch mindestens 90 Prozent seiner Kapazität halten, was auf seine Langlebigkeit hindeutet. Die Powerbank misst 63,5 mm x 15 mm x 94 mm und ist damit kompakt und leicht zu transportieren. Allerdings ist die Ladegeschwindigkeit auf 5 W begrenzt.

Die Anker 321 Magnetic Battery lädt kabellos, verfügt aber auch über einen integrierten USB-C-Anschluss für kabelgebundenes Laden. Leider ist nicht ersichtlich, welche Ladegeschwindigkeiten die Powerbank liefern kann, wenn sie mit einem Kabel an ein iPhone angeschlossen wird.