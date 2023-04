Es wird erwartet, dass das kommende iOS 17-Update von Apple mehrere Änderungen für die Personalisierung und den Sperrbildschirm enthalten wird. Wie der Leaker @Analyst941 berichtet, gehört zu den Änderungen neben Anpassungen an Apple Wallet und Apple Health auch eine neue Rasteransicht für die Auswahl von Hintergrundbildern. Die neue Rasteransicht ermöglicht es Nutzern, Miniaturansichten von bis zu neun Hintergrundbildern auf einmal zu sehen, was die Auswahl eines neuen Hintergrunds für das iPhone erleichtert.

Außerdem können Nutzer Hintergrundbilder aus der Rasteransicht löschen, indem sie die Minus-Buttons oben links auf jeder Miniaturansicht verwenden. Die Reihenfolge der Hintergrundbilder wird vom Benutzer verwaltet werden können, sodass man die Hintergrundbildsammlung einfach neu anordnen kann.

Neben der Rasteransicht wird iOS 17 voraussichtlich auch weitere Updates für die Personalisierung und den Sperrbildschirm enthalten. Einem kürzlich aufgetauchten Leak zufolge könnte das Update neue Einstellungen für den Sperrbildschirm enthalten, darunter Anpassungen der Schriftgröße, Emoji-Hintergründe und Freigabeoptionen. Wie bei allen Gerüchten sind die Details jedoch nicht garantiert und werden nicht unbedingt in der endgültigen Version enthalten sein. Der jüngste Hinweis auf iOS 17 stammt, wie viele Gerüchte derzeit, von dem Vollzeit-Leaker @Analyst941:

This is the new grid view for Wallpapers in iOS 17.

• All new Grid-view displays 9+ wallpapers at once.

• Delete wallpapers quickly within the grid-view.

• Rearrange the order of wallpapers in grid-view.

• Share or duplicate wallpapers by swiping up in single-view. pic.twitter.com/BUMugPKb1v

— 941 (@analyst941) April 29, 2023