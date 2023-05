Anfang April ist die zweite Staffel zu „Schmigadoon!“ exklusiv auf Apple TV+ angelaufen. Um weiterhin die Aufmerksamkeit auf die Musical-Comedy-Serie zu lenken, hat Apple nun einen weiteren Clip auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+: Schmigadoon! – It’s My Turn Now (Full Song)

„Schmigadoon! . Staffel 2“ ist im vollen Gang. Nachdem in der Stadt Schmigadoon die wahre Liebe gefunden wurde, finden sich Josh (Keegan-Michael Key) und Melissa (Cecily Strong) in der zweiten Staffel von „Schmigadoon!“ in Schmicago wieder, der neu interpretierten Welt der Musicals der 60er und 70er Jahre. In der zweiten Staffel von Apples Original-Serie werden neue Original-Musiknummern von Cinco Paul, dem Mitschöpfer, ausführenden Produzenten und Showrunner, sowie die wiederkehrenden Stars Cecily Strong, Keegan-Michael Key, Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron und Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski und Aaron Tveit zu sehen sein. Zudem stoßen Tituss Burgess und Patrick Page in der zweiten Staffel zur Besetzung hinzu.

Vor wenigen Tagen ist Folge 5 „Vertracktes Spiel“ angelaufen. Überzeugt, auf dem besten Weg zu eine Happy End zu sein, sind Josh und Melissa in Schmicago auf dem Weg zum Ruhm und gleichzeitig in eine tödliche Verschwörung verwickelt.

Neben dem offiziellen Trailer und dem First-Look-Video hat Apple bereits hier, hier und dort insgesamt fünf weitere Clips zu „Schmigadoon! – Staffel 2“ auf YouTube veröffentlicht. Nun folgt der nächste Clip „Schmigadoon! – It’s My Turn Now (Full Song)“.