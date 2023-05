Apple hat vor wenigen Augenblicken das macOS Security Response 13.3.1 (a) Update veröffentlicht. Damit schließt das Unternehmen aus Cupertino Sicherheitslücken, die sich in das Mac-Betriebssystem geschlichen haben.

Apple veröffentlicht macOS Security Response 13.3.1 (a) Update

Apple nutzt den heutigen Abend nicht nur, um die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a) zu veröffentlichen, sondern auch, um ein Sicherheitsupdate für den Mac zu veröffentlichen. Kurzum: Ab sofort steht die macOS Sicherheitsmaßnahme 13.3.1 (a) auf den Apple Server bereit. Nachdem Apple die Installation schneller Sicherheitsupdate in den letzten Wochen bereits implementiert und ausgiebig getestet hatte, kommen diese nun erstmals zum Einsatz. Augenscheinlich hat Apple ein Sicherheitsproblem in macOS 13.3.1 entdeckt, so dass sich die Verantwortlichen dazu entschieden haben, erstmals ein schnelles Sicherheitsupdate zu veröffentlichen.

Das schnelle Sicherheitsupdate könnt ihr Mac iPhone unter Systemeinstellungen -> Allgemein -> Sicherheitsupdate installieren. In den Release-Notes heißt es

Diese schnelle Sicherheitsmaßnahme enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Das Update ist 309,8MB groß, vorausgesetzt wird macOS 13.3.1. Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Sicherheitslücken mit dem Update geschlossen werden. In Kürze ist mit einem Support Dokument zu rechnen, mit dem Apple näher auf das Update eingeht.