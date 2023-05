In China wird nach wie vor der Großteil der Apple Produkte produziert. Allerdings arbeitet der Hersteller seit einiger Zeit verstärkt daran, auf Produktionsstätten und Zulieferer außerhalb Chinas zu setzen. Wie nun bekannt wird, hat Apple die Produktion des iPhone 14 in Brasilien gestartet.

iPhone 14: „Made in Brazil“

Der brasilianische Blog MacMagazine beruft sich auf einen Leser und berichtet, dass Apple das iPhone 14 neuerdings auch in Brasilien fertigen lässt. Konkret kaufte der Leser ein iPhone 14 128GB in Blau. Das Gerät wurde laut Verpackung in Brasilien von Foxconn gefertigt. Die Fertigungsstätte befindet sich in São Paulo. Die Teilenummer des Geräts endet mit „BR/A“, was ebenfalls bestätigt, dass es vor Ort zusammengebaut wurde.

Es scheint, dass bisher nur das „normale“ iPhone 14 in Brasilien zusammengebaut wird. Weder die Pro-Modelle noch das Plus-Modell wurde bis dato mit der Kennung „BR/A“ entdeckt. In Brasilien verkaufte iPhone-Modelle aus China sind mit „BZ/A“ oder „BE/A“ gekennzeichnet.

Die iPhone-Produktion in Brasilien ist nicht komplett neu. So hat Apple bereits im vergangenen Jahr das iPhone 13 in Brasilien produzieren lassen. Auch ein Teil des iPhone SE wird in Brasilien gefertigt.

Brasilien erhebt hohe Steuern auf importierte Produkte, darunter so ziemlich auf jedes Apple-Gerät. Aus diesem Grund investieren einige Unternehmen in die Montage ihrer Produkte in Brasilien, da dies eine Steuerermäßigung für den Verkauf dieser Produkte gewährt.

Die COVID-19 Pandemie hat noch einmal verdeutlich, wie gefährlich es für Unternehmen wie Apple sein kann, so stark bei der Produktion auf ein bestimmtes Land zu setzen. Von daher treiben die Apple Manager die Diversifizierung verstärkt voran, um Produkte außerhalb Chinas produzieren zu lassen.