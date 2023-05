„The Morning Show“ mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon ist seit Tag 1 auf Apple TV+ zu sehen. Auch zukünftig werden wir von der Drama-Serie noch zahlreiche neue Serien zu Gesicht bekommen. Nachdem die 3. Staffel zu „The Morning Show“ bereits Anfang letzten Jahres offiziell bestätigt wurde, wird nun bekannt, dass Apple TV+ auch eine vierte Staffel der Serie in Auftrag gegeben hat.

Apple TV+ gibt 4. Staffel zu „The Morning Show“ in Auftrag

Die erfolgreiche Apple Original-Serie „The Morning Show“ wird nicht nur in die dritte, sondern auch in die vierte Stafel gehen, So Deadline. Die dritte Staffel wird vermutlich im Herbst dieses Jahres anlaufen, zum Starttermin der vierten Staffel gibt es noch keine Informationen.

Jennifer Aniston und Reese Witherspoon sind nicht nur die Hauptdarstellerinnen der Serie, sondern fungieren auch als ausführende Produzentinnen. Ihre Verträge sollten ursprünglich am Ende der dritten Staffel enden, nun soll die Serie allerdings in die vierte Staffel gehen. Auch eine fünfte Staffel ist im Gespräch. Dies unterstreicht noch einmal, wie populär die Serie ist.

Aktuell können die ersten beiden Staffeln der Drama-Serie abgerufen werden. Die 2. Staffel knüpft an die explosiven Ereignisse der ersten Staffel an und zeigt das „The Morning Show“-Team, wie es aus den Trümmern von Alex (Aniston) und Bradleys (Witherspoon) Handlungen wieder aufersteht. Neben Aniston und Witherspoon sind Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin, Marcia Gay Harden und viele weitere Persönlichkeiten mit von der Partie.

Aktuell ist nicht bekannt, wie es in der dritten geschweige denn in der vierten Staffel der Serie konkret weitergeht.