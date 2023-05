Apple TV+ hat den offiziellen Trailer für die zweite Staffel der prämierten Naturkundeserie „Prehistoric Planet“ veröffentlicht. Die zweite Staffel wird die Zuschauer Millionen von Jahren in die Vergangenheit zurückversetzen, um unsere Welt und die Dinosaurier zu entdecken, die sie durchstreiften – und das alles in außergewöhnlichen Details.

„Prehistoric Planet“ Staffel 2 auf Apple TV+

Die neuen Folgen werden ab dem 22. Mai 2023 weltweit auf Apple TV+ in einer fünftägigen Eventwoche gezeigt und entführen die Zuschauer mit Hilfe modernster Technologie und wissenschaftlicher Erkenntnisse in eine Zeit vor Millionen von Jahren, um die Welt und die Dinosaurier, die sie bevölkerten, zu entdecken.

Wie der Trailer verrät, bringt „Prehistoric Planet“ in der zweiten Staffel aufregende wissenschaftliche Entdeckungen mit sich, die das Verhalten der Dinosaurier aufdecken und nie zuvor gesehene Raubtiere vorstellen. Neue Studien zeigen, dass riesige pflanzenfressende Dinosaurier wie der Tarchia gewaltige Kämpfer waren, die sich mit ihrer gepanzerten Haut gegen Raubtiere verteidigten und sogar untereinander um Paarungsrechte kämpften. Während der T. rex als das mächtigste Raubtier an Land bekannt war, beherrschte ein weniger bekannter Rivale die Meere. Der riesige Mosasaurus war eine 55 Fuß lange Wasserechse, die in der Lage war, mit unglaublicher Geschwindigkeit durch das Wasser zu rasen und Angriffe zu starten, die ihre Beute nicht kommen sah.

Die zweite Staffel präsentiert viele neue Dinosaurier und zeigt noch nie zuvor gesehene Arten, darunter das indische Sauropoden Isisaurus, den nordamerikanischen Troodontiden Pectinodon sowie die riesigen Flugsaurier Quetzalcoatlus und Hatzegopteryx. In dieser Staffel nimmt die Serie den Zuschauer auch mit in die Lebensräume der Dinosaurier und zeigt die Gefahren, die Abenteuer und sogar die Kameradschaft zwischen den Arten. Bei der Erkundung von fünf neuen Lebensräumen erwartet die Zuschauer eine Reise zu den aktiven Vulkanen Indiens, den Sümpfen Madagaskars, den tiefen Ozeanen in der Nähe Nordamerikas und vielem mehr.

Die Zuschauer können sich laut Apple auf eine beeindruckende visuelle Reise in die Vergangenheit freuen, die mithilfe modernster Technologie und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen umgesetzt wurde. Die Serie wird von der BBC Studios Natural History Unit produziert und mit Hilfe der fotorealistischen visuellen Effekte von MPC und des Konzept-Kunstwerks von Jellyfish Pictures umgesetzt. Außerdem wird „Prehistoric Planet“ von den Executive Producers Jon Favreau sowie Mike Gunton produziert und von Sir David Attenborough gesprochen.

Die komplette erste Staffel ist bereits auf Apple TV+ verfügbar. Seit seiner Markteinführung im November 2019 bietet Apple TV+ hochwertige Drama- und Comedy-Serien, Spielfilme, Dokumentationen und mehr. Die Apple Original Filme, Dokumentationen und Serien wurden bereits mit 352 Auszeichnungen und 1.451 Nominierungen geehrt, darunter der mehrfach ausgezeichnete Comedy-Hit „Ted Lasso“ und der Oscar-Gewinner „CODA“.