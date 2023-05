Als Reaktion auf die steigende Zahl von Autodiebstählen in New York City prüfen die Behörden den Einsatz von Apples Ortungsgerät AirTag als mögliches Lösungskonzept. Der Plan sieht vor, 500 AirTags an die Bürger zu verteilen, um Autodiebstähle in der Stadt zu verhindern und ihnen entgegenzuwirken. Das AirTag-Programm wurde vom Bürgermeister von New York City, Eric Adams, auf einer Pressekonferenz am Wochenende angekündigt, auf der er das Gerät als ein „wirklich erstaunliches Stück Erfindungsgabe“ bezeichnete.

Apples AirTag im Einsatz

Die 500 AirTags, die an die Bürger von New York City verteilt werden, wurden von der gemeinnützigen Organisation Association for Better New York gespendet. Man hofft, dass die AirTags die Diebe abschrecken, da ein AirTag das Auto für den Besitzer leicht auffindbar macht. Tatsächlich werden Beamte der Stadt und der NYPD die AirTags an die Bürger verteilen. Die Beamten der Stadt New York werden den Großteil der AirTag-Spenden auf die Bronx konzentrieren, wo die Zahl der Autodiebstähle in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 Prozent gestiegen ist.

Bürgermeister Adams erklärte, dass ein AirTag ein „einfaches Gerät“ ist, das in einem Auto versteckt werden kann, ohne dass eine Person es bemerkt, und dass es ein ausgezeichnetes Ortungsgerät ist. „Es ist leicht zu überwachen. Man kann in Echtzeit sehen, wo sich das Fahrzeug befindet“, fügte er hinzu.

John Chell, Chief of Patrol bei der NYPD, merkte an, dass ein Autobesitzer, sobald er bemerkt, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde oder jemand Unbefugtes im Auto sitzt, den Notruf wählen und die Beamten sofort mit dem Standort des AirTag alarmieren kann.

Das Auffinden des Fahrzeugs sollte in der Tat recht schnell vonstattengehen. Denn ein AirTag ist so konzipiert, dass er automatisch einen Ton abgibt, wenn er innerhalb eines Zeitraums von 8 und 24 Stunden von seinem Besitzer getrennt wird. Wenn ein AirTag automatisch einen Ton abgibt, zeigt iOS auch eine Warnung auf iPhones in der Nähe an. Während die Behörden die Autobesitzer ermutigen, die AirTags an einer unauffälligen Stelle im Auto anzubringen, werden der Ton und die iPhone-Benachrichtigung die Diebe schließlich darauf aufmerksam machen, dass sie verfolgt werden.

In einem Video zeigt das NYPD Chief of Department einen inszenierten Autodiebstahl, bei dem der Besitzer die „Wo ist?“-App nutzt, um das Auto zu orten, und die Ortungsinformationen an die Polizei weitergibt. Die Beamten finden das Auto dank des AirTag und können das Fahrzeug sichern und den Dieb festnehmen.