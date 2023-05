Ein neuer Monat bringt für gewöhnlich neue Aktionen bei den Mobilfunkanbieter mit sich. Die Deutsche Telekom dreht an der Preisschraube und reduziert das iPhone 14 und iPhone 14 Pro in Kombination mit verschiedenen Tarifen um 100 Euro. Darüberhinaus hält das Bonner Unternehmen auch in diesem Monat wieder ein Datengeschenk in Höhe von 500MB bereit.

Telekom reduziert iPhone 14 & iPhone 14 Pro

Die Deutsche Telekom hat den Anschaffungspreis verschiedener iPhone 14 und iPhone 14 Pro gesenkt. Das Motto der Telekom lautet: „iPhone 14 im besten 5G-Netz. Zum Preis, den die liebst. Einzigartig zusammen.“

Blicken wir zunächst auf das iPhone 14. Ihr spart 100 Euro beim Kauf des iPhone 14 128 GB, in Verbindung mit dem Abschluss eines MagentaMobil M mit Premium-Smartphone. Ihr zahlt einmalig nur 79,95 Euro anstatt 179,95 Euro. Beim iPhone 14 Pro verhält es sich ähnlich. Ihr spart ebenfalls 100 Euro beim Kauf des iPhone 14 Pro128 GB, in Verbindung mit dem Abschluss eines MagentaMobil L mit Premium-Smartphone. Ihr zahlt 29,95 Euro statt 129,95 Euro.

Zum iPhone 14 und iPhone 14 Pro müssen wir sicherlich nicht zu viele Worte verlieren, von daher richten wir unseren Blick auf den MagentaMobil M und MagentaMobil L. Der Leistungsumfang beider Tarife ist nahezu identisch. Der Unterschied liegt im inkludierten Datenvolumen und zwangsläufig im Preis. Ihr erhaltet eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat, EU-Roaming sowie eine Telekom HotSpot-Flat. Im MagentaMobil M sind 20GB Datenvolumen enthalten, im MagentaMobil L sind es 40GB.

-> Hier geht es zu den iPhone-Angeboten der Telekom

Telekom schenkt euch 500MB Datenvolumen [Mai 2023]

Die Deutsche Telekom macht ihren Mobilfunkkunden Monat für Monat ein kleines Geschenk. Für gewöhnlich erhaltet ihr 500MB geschenkt. Sicherlich kein riesiges Geschenk, nichtsdestotrotz ein willkommenes Geschenk, welches wir gerne mitnehmen.

Der Weg zur den 500MB führt über die MeinMagenta-App. Dort erhaltet ihr einen Hinweis auf euer Geschenkt. Sobald ihr das Datengeschenk aktiviert habt, verbraucht ihr zunächst die geschenkten 500MB, bevor es mit eurem „normalen“ Datenvolumen weitergeht.