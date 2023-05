Die Expansion von Apple Pay geht weiter. Nachdem der mobile Apple Bezahldienst zuletzt in Startschuss in Südkorea feierte, geht es nun mit Guatemala und El Salvador weiter.

Apple Pay jetzt in Guatemala und El Salvador verfügbar

Mittlerweile kann Apple Pay in einer Vielzahl an Ländern genutzt werden. Ab sofort sind zwei weitere Länder mit von der Partie. In Kooperation mit Banco Promerica und BAC Credomatic ist Apple Pay in Guatemala und El Salvador gestartet. Dies haben die beiden Banken offiziell bestätigt und auch in den sozialen Netzwerken gibt es es entsprechende Meldungen.

Kunden von Banco Promerica und BAC Credomatic können ihre Kredit- und Debitkarten von VISA und Mastercard für Apple Pay hinzufügen. Der Weg führt über die Apple Wallet-App. Diese öffnet ihr, klickt oben rechts auf das „+“-Zeichen und wählt anschließend „Debit- oder Kreditkarte“ aus. Im nächsten Schritt werden euch zahlreiche „kompatible“ Banken angezeigt. Sobald eure Karte in Apple Wallet hinterlegt ist, könnt ihr Apple Pay mit dem iPhone, iPad, der Apple Watch und dem Mac nutzen.

Bei uns in Deutschland steht Apple Pay seit Ende 2018 zur Verfügung.