Ein von Steve Jobs im Jahr 1976, dem Gründungsjahr der Apple Computer Company, unterschriebener Scheck steht derzeit zur Versteigerung an und wird voraussichtlich für weit über 20.000 Dollar verkauft. Der sehr gut erhaltene Scheck beläuft sich auf 175 Dollar und ist auf eine Unternehmensberatungsfirma in Palo Alto namens Crampton, Remke & Miller ausgestellt. Der Scheck zeigt die ursprüngliche öffentliche Adresse von Apple, die „770 Welch Rd., Ste. 154, Palo Alto“. Dies war der Standort eines Anrufbeantworters sowie einer Poststelle, die Jobs und sein Mitbegründer Steve Wozniak nutzten, als sie noch in der berühmten Garage der Familie Jobs arbeiteten.

Wertsteigerung à la Apple

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels liegt das Gebot für den Scheck bei 16.500 Dollar über RR Auction, wobei die Auktion am 11. Mai endet. RR Auction geht näher auf das Objekt ein und hebt die Informationen über die eingetragene Beratungsfirma hervor:

„Crampton, Remke & Miller war eine Unternehmensberatungsfirma in Palo Alto, die eine Vielzahl von Hightech-Unternehmen in Nordkalifornien in Sachen Geschäftsprozesse beraten hat. Zu den Kunden der Firma gehörten neben dem jungen Unternehmen Apple Computer auch Atari, Memorex, National Semiconductor und Xerox. Dass Jobs eine solche Firma in der Anfangsphase von Apple einstellte, zeigt, dass er ein langfristiges Wachstum anstrebte.“

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Scheck von Steve Jobs für eine beträchtliche Summe verkauft wird. Im Jahr 2022 wurde ein Scheck über 9,18 Dollar für satte 55.000 Dollar verkauft. Dieser Scheck wurde jedoch von der PSA Collectibles Authentication professionell beglaubigt. Im Gegensatz ist der aktuell angebotene Scheck nicht vollständig authentifiziert, auch wenn er vor dem Verkauf gründlich untersucht und überprüft wurde.

Es bleibt abzuwarten, welche Summe letztendlich dieser Steve Jobs Scheck erzielen wird. Oft wird der geschätzte Wert übertroffen. Zweifellos wird der Scheck dank Sammlern und Fans der frühen Tage des Tech-Giganten eine beträchtliche Summe einbringen. Apple-Sammlerstücke sind derzeit ohnehin sehr gefragt: Original-iPhones werden für über 60.000 Dollar verkauft und seltene Apple 1 Computer erreichen astronomische Werte.