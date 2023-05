Nachdem Google gestern die Unterstützung für Passkeys angekündigt hat, widmet sich nun nochmals 1Password dem Thema. So erklärt Jeff Shiner, CEO von 1Password, wie sich der Passwort-Manager in Zukunft auf die neue Authentifizierungsmethode konzentrieren wird.

Passkeys sollen Passwörter ersetzen

Die Passwörter, wie wir sie kennen, sind gerade dabei, sich deutlich zu verändern. Geht es nach Apple, Google, Microsoft und der FIDO Alliance verzichten wir in Zukunft sogar komplett auf die traditionellen Passwörter. Diese Veränderung wird jedoch nicht über Nacht geschehen und erfordert eine gemeinsame Anstrengung von vielen verschiedenen Parteien, einschließlich der großen Tech-Giganten.

Bereits auf der WWDC 2021 kündigte Apple an, wie sich das Unternehmen in Richtung einer sichereren und einfach zu bedienenden passwortlosen Authentifizierung bewegt. So erklärte Apple, dass man eine neue Funktion namens Passkey entwickelt, die es Kunden ermöglichen wird, eine komplett auf Face ID- und Touch ID- basierende Account-Authentifizierung zu nutzen. Im Herbst 2022 hatte Apple dann parallel zur Freigabe von iOS 16, iPadOS 16 und macOS Ventura auch die Unterstützung von Passkeys eingeführt. Jetzt hat Google angekündigt, dass Passkeys weltweit für Google-Konto-Nutzer eingeführt werden.

1Password erklärt die Zukunft des Passwort-Managers

Mit Passkeys wird die Authentifizierung der Benutzer über die Cloud mit kryptografischen Schlüsselpaaren über alle Geräte hinweg synchronisiert, sodass sie sich bei Webseiten und Anwendungen mit denselben biometrischen Daten (Face ID, Touch ID etc.) oder der PIN anmelden können, die sie zum Entsperren ihrer Geräte verwenden. Dies erschwert es böswilligen Akteuren, aus der Ferne auf die Konten der Nutzer zuzugreifen, da ein physischer Zugriff auf das Gerät des Nutzers erforderlich ist.

Doch wie reagieren Passwort-Manager auf den Wegfall der traditionellen Passwörter? 1Password ist offensichtlich auf das neue Passkeys-Zeitalter vorbereitet. So gab das Unternehmen unlängst bekannt, dass die Software in Zukunft Passkeys abspeichern und den Gebrauch noch vereinfachen soll. Wie 1Password CEO Jeff Shiner nun verkündet, fängt die Zukunft für das Unternehmen und ihre Nutzer im Juni an. So habe man hart daran gearbeitet, die Möglichkeit zu geben, Passkeys in 1Password zu erstellen, zu speichern, zu verwalten und zu verwenden – genau wie man es bereits mit normalen Passwörtern getan hat. Die Funktion soll ab Juni verfügbar sein.

Wie das Ganze funktionieren wird, zeigt das Unternehmen in einem Video:

Jeff Shiner erklärt zusammenfassend:

„Passkeys sind die erste Authentifizierungsmethode, die menschliche Fehler ausschließt und Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet. Mit der heutigen Einführung der Passkey-Unterstützung durch Google haben nun mehr als 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, Passkeys zu nutzen. Um eine breite Akzeptanz zu erreichen, müssen die Nutzer jedoch die Möglichkeit haben, zu wählen, wo und wann sie Passkeys verwenden wollen, damit sie problemlos zwischen verschiedenen Ökosystemen wechseln können. Wenn wir aktiv mit anderen führenden Unternehmen der FIDO-Allianz zusammenarbeiten, um Passwörter abzuschaffen, werden wir unweigerlich eine der größten Belohnungen für Phisher beseitigen – Anmeldedaten. Dies ist ein Wendepunkt für Passkeys und macht die Online-Welt sicherer.“

Die Quintessenz? 1Password hat sich ganz auf Passkeys spezialisiert. Es ist eine neue Art von Anmeldeinformationen, die das Potenzial hat, eine einfache, schnelle und sichere Anmeldelösung zu sein.