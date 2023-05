Für gewöhnlich kündigen wir euch Woche für Woche einen neuen Spieletitel an, der auf Apples Spiele-Abo-Service Apple Arcade startet. Den heutigen Donnerstag nutzt Apple, um gleich den Start von 20 neuen Titeln auf Apple Arcade bekannt zu geben. WHAT THE CAR?, TMNT Splintered Fate, Disney SpellStruck, Cityscapes: Sim Builder und viele weitere Spiele sind ab heute verfügbar.

Apple Arcade: 20 neue Spiele sind verffügbar

Seit dem Start im Jahr 2019 bietet Apple Arcade zahlreiche Vorteile für Abonnent. Apples Spiele-Abo-Service verzichtet auf Werbung sowie In-App Käufe und punktet mit starkem Datenschutz. Dabei bietet der Service ein unterhaltsames und sicheres Spielerlebnis für Nutzer jeden Alters. Ab sofort sind 20 neue Spiele an Bord.

Zu den neuen Spieletiteln gehören

TMNT Splintered Fate (Paramount Global)

Disney SpellStruck (Artist Arcade)

WHAT THE CAR? (Triband)

Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games)

Chess Universe+ (Tilting Point)

Disney Coloring Welt+ (StoryToys)

Disney Getaway Blast+ (Gameloft)

Farming Simulator 20+ (GIANTS Software)

Getting Over It+ (Bennett Foddy)

Hill Climb Racing+ (Fingersoft)

Iron Marines+ (Ironhide Game Studio)

Kingdom Two Crowns+ (Raw Fury)

Playdead’s LIMBO+ (Playdead)

My Town Home – Family Games+ (My Town Games LTD)

Octodad: Dadliest Catch+ (Young Horses)

PPKP+ (SHIMADA TOSHIHIRO)

Snake.io+ (Kooapps)

Temple Run+ (Imangi Studios)

Time Locker+ (Sotaro Otsuka)

Very Little Nightmares+ (Bandai Namco Entertainment)

Apple Arcade ist für 4,99 Euro pro Monat mit einem kostenlosen einmonatigen Probeabo erhältlich. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Mac oder Apple TV kaufen, erhalten drei Monate Apple Arcade kostenlos. Darüberhinaus ist Apple Arcade Teil der Apple One Angebote „Einzelperson“ (16,95 Euro pro Monat), „Familie“ (22,95 Euro pro Monat) und „Premium“ (31,95 Euro pro Monat), die jeweils ein kostenloses einmonatiges Probeabo beinhalten.