Einem neuen Bericht von DigiTimes zufolge bereiten sich Apples Zulieferer auf die Veröffentlichung des 15 Zoll MacBook Air vor. Dem Bericht zufolge wird das neue MacBook Air voraussichtlich auf der kommenden WWDC im Juni offiziell vorgestellt.

15 Zoll MacBook Air auf der WWDC 2023

DigiTimes bestätigt frühere Berichte, die besagen, dass das 15 Zoll MacBook Air auf der WWDC am 05. Juni offiziell enthüllt wird. Laut Branchenquellen, die von DigiTimes zitiert werden, hat Apples Lieferkette damit begonnen, das neue MacBook Air auf Vorrat zu lagern. Die Markteinführung des Laptops wurde lange vorbereitet und es wird erwartet, dass es Apples MacBook Air Reihe um eine neue, größere Variante erweitern wird.

Bloombergs Mark Gurman vermutete bereits, dass Apple ein 15 Zoll MacBook Air zur WWDC 2023 vorstellen wird. Genau wie das 13 Zoll MacBook Air soll auch das 15 Zoll MacBook Air mit einem M2-Chip ausgestattet sein. Designänderungen im Vergleich zum 13 Zoll MacBook Air soll es keine geben. Von daher rechnen wir mit einer Displayaussparung, 1080p FaceTime-Kamera, MagSafe 3, zwei USB-C Anschlüsse, Touch ID und mehr. Ob Apple tatsächlich den gleichen M2-Chip oder eine Abwandlung verwenden wird, bleibt abzuwarten.

Marktanteil von Apple

Der Bericht deutet auch darauf hin, dass trotz der bevorstehenden Markteinführung des 15 Zoll MacBook Air die Gesamtlieferungen von MacBooks im Jahr 2023 wahrscheinlich im einstelligen Bereich zurückgehen werden, was auf eine „enttäuschende“ erste Jahreshälfte zurückzuführen ist. Die Industrie-Quellen gaben an, dass das 15 Zoll MacBook Air „im Vergleich zu früheren neuen Produkten nicht so stark nachgefragt wurde“.

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass sich die Auslieferungen von MacBooks in der zweiten Jahreshälfte erholen dürften. Es wird erwartet, dass Apple in der zweiten Jahreshälfte neue MacBooks auf den Markt bringen wird, die Gerüchten zufolge mit 3nm-Chips ausgestattet sind, was dem Bericht zufolge die Kaufbereitschaft ankurbeln könnte.

Es wird auch erwartet, dass Apple das Jahr besser abschließen wird als seine Konkurrenten, wobei der Bericht besagt, dass die Produkte anderer Hersteller im Jahr 2023 noch stärker zurückgehen als die von Apple, was darauf hindeutet, dass der Marktanteil von Apple wächst.