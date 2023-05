Ford CEO Jim Farley hat in einem Interview mit dem Wall Street Journal noch einmal bestätigt, dass sein Unternehmen aufgrund der Beliebtheit von Apple CarPlay keine Pläne schmiedet die Unterstützung von CarPlay einzustellen.

Apple CarPlay ist weltweit Beliebtheit und zahlreiche Kunden entscheiden sich beim Fahrzeugkauf für die Integration des iPhones in das Fahrzeug. Laut Farley sind 70 Prozent der Ford-Kunden in den USA auch Apple Kunden. Warum sollte sein Unternehmen den Support von CarPlay einstellen?

Farley nahm im Interview mit dem WSJ Stellung zu Autoherstellern, die CarPlay nicht unterstützen, dazu gehören unter anderem Tesla und General Motors. Tesla hat bis dato noch mit keinem Fahrzeugen CarPlay unterstützt und GM kündigte Anfang dieses Jahres Pläne an, die Unterstützung sowohl für CarPlay als auch für Android Auto ab 2023 auslaufen zu lassen.

