WhatsApp hat ein neues Update für Beta-Tester über das iOS TestFlight-Programm veröffentlicht, das die Version auf 23.9.0.73 anhebt. Die in den WhatsApp-Einstellungen markierte Version ist 2.23.9.73 und der TestFlight-Build ist 23.9.0 (471468727). Eine bemerkenswerte Neuerung in diesem Update ist die Einführung einer Funktion zur Überprüfung der Privatsphäre, die es den Nutzern ermöglicht, die Datenschutzeinstellungen ihres Kontos schnell zu überprüfen und zu verwalten.

Verwaltung der Privatsphäre-Einstellungen in WhatsApp

Die neue WhatsApp-Funktion bietet Nutzern einen Überblick über ihre Privatsphäre-Einstellungen und ermöglicht es ihnen, diese schnell zu überprüfen. Wenn die Funktion für das Konto aktiviert ist, wird ein neues Banner in den Datenschutzeinstellungen angezeigt. Von dort aus können Nutzer verschiedene Einstellungen verwalten, z. B. wer sie zu Gruppen hinzufügen kann. Hier können auch schnell die persönlichen Informationen kontrolliert, selbstlöschende Nachrichten aktiviert und Ende-zu-Ende-verschlüsselte Backups erstellt werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Funktion zur Überprüfung der Privatsphäre derzeit nur für einige Beta-Tester verfügbar ist und in den nächsten Tagen für weitere Nutzer eingeführt wird. Wenn die Funktion für das jeweilige Konto nicht verfügbar ist, können Nutzer ihre Einstellungen immer noch manuell überprüfen und verwalten, indem sie in WhatsApp die Datenschutz-Option in den Einstellungen aufrufen.

Bereits Ende April berichtete WABetaInfo, dass einige Android-Nutzer der WhatsApp-Beta Zugriff auf die neue Privatsphäre-Funktion haben. Nun sind offensichtlich auch iOS-Nutzer an der Reihe. Wann die schnelle Übersicht für alle Nutzer zur Verfügung steht, ist jedoch nicht bekannt.