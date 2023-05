Im Mai letzten Jahres startete „Apple Music Live“. In der ersten Staffel der Konzertreihe traten unter anderem Harry Styles, Billie Eilish, Megan Thee Stallion, Alicia Keys, Wizkid, Luke Combs und weitere Stars live auf. Jetzt ist kein Geringerer als Ed Sheeran an der Reihe, der im Eventim Apollo Theater in London sein aktuelles Album „Subtract“ vorstellt.

Apple Music und Apple TV+ streamen Ed Sheeran-Konzert

„Apple Music Live“ kehrt nächste Woche für eine zweite Staffel zurück. Apple hat sich mit Ed Sheeran für einen Live-Auftritt im Eventim Apollo in London zusammengetan.

Mit dem Auftritt wird die Veröffentlichung von Sheerans neuestem Album gefeiert. Sheeran spielt das Album „Subtract“ zum ersten Mal in seiner Gesamtheit, zusammen mit einer 12-köpfigen Band, zu der auch Aaron Dessner von The National gehört. Dessner, der bereits mit Taylor Swift zusammengearbeitet hat, hat auch mit Sheeran an seinem neuen Album gearbeitet.

Ed Sheerans „Apple Music Live“-Auftritt ist ab Mittwoch, den 10. Mai, um 21.00 Uhr (MESZ), auf Apple Music unter apple.co/AMLEdSheeran zu sehen. Und zum ersten Mal wird der Auftritt – sowie alle zukünftigen Apple Music Live Performances – auch auf Apple TV+ verfügbar sein. Fans können Ed Sheerans Auftritt ab 10. Mai, 22.00 Uhr (MESZ), dann auf Apple Music und Apple TV+ on-demand ansehen.

Zudem können Hinter-den-Kulissen-Material, die Apple Music Live Setlist und weitere exklusive Inhalte nach der Show in der Shazam-App abgerufen werden.