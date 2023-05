Traditionell blicken wir immer freitags und somit kurz vor dem Wochenende auf die Neuankömmlinge auf Apple TV+. In dieser Woche ist die Drama-Serie „Silo“ auf Apples Video-Streaming-Plattform angelaufen. Zudem steht ab sofort „Harriet the Spy – Staffel 2“ bereit.

„Silo“ startet auf Apple TV+

Nachdem in der vergangenen Woche die Weltpremiere zu „Silo“ auf dem roten Teppich in der Battersea Power Station in London gefeiert wurde, läuft die Serie am heutigen Tag exklusiv auf Apple TV+ an. Ab sofort stehen die ersten beiden Folgen zur Ansicht bereit. Immer freitags folgen bis zum 30. Juni 2023 neue Episoden.

„Silo“ erzählt die Geschichte der letzten zehntausend Menschen auf der Erde, deren meilentiefes Zuhause sie vor der giftigen und tödlichen Außenwelt schützt. Niemand weiß jedoch, wann oder warum das Silo gebaut wurde, und jeder, der versucht, es herauszufinden, muss mit fatalen Konsequenzen rechnen. Rebecca Ferguson spielt Juliette, eine Ingenieurin, die nach Antworten über den Mord an einer geliebten Person sucht und auf ein Geheimnis stößt, das viel tiefer geht, als sie sich je hätte vorstellen können, und sie zu der Erkenntnis führt, dass wenn die Lügen dich nicht töten, es die Wahrheit tun wird.

„Silo“ wird von AMC Studios für Apple TV+ produziert und basiert auf den Romanen von Hugh Howey. Ausführende Produzenten der Serie sind Yost, Howey und Ferguson, neben dem Oscar-nominierten Morten Tyldum („Defending Jacob“, „The Imitation Game“), der auch bei den ersten drei Folgen Regie führt, Nina Jack, Fred Golan, Rémi Aubuchon und Ingrid Escajeda.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Wir ihr es von uns gewohnt seid, haben wir euch auch den offiziellen Trailer zur Einstimmung hier im Artikel eingebunden.

„Harriet the Spy – Staffel 2“ ist gestartet

Auch für das jüngere Publikum steht ab sofort eine neue Serie auf Apple TV+ zur Ansicht bereit. Kurzum: „Harriet the Spy – Staffel 2“ (Im Deutschen setzt Apple auf den Namen „Harriet Spionage aller Art – Staffel 2“ ist da. Die Zeichentrickserie basiert auf dem legendären Kinderroman, der die Abenteuer des Erwachsenwerdens der unbändigen Harriet M. Welsch veranschaulicht. Harriet the Spy“ folgt der ausgesprochenen und stets neugierigen 11-jährigen Harriet M. Welsch. Harriet möchte vor allem Schriftstellerin werden, und um eine gute Schriftstellerin zu sein, muss sie alles wissen. Und um alles zu wissen, muss sie … jeden ausspionieren! In der neuen Staffel folgt ihr Harriet, wie sie loslässt, erwachsen wird und das Geschenk der Gegenwart feiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Auch hier haben wir den Trailer für euch.