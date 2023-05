Google wird sein erstes faltbares Smartphone, das Pixel Fold, während der Google I/O 2023 Veranstaltung vorstellen. Während das Unternehmen noch keine offiziellen Spezifikationen für das Gerät bekannt gegeben hat, zeigt ein kurzes Teaser-Video ein Außendisplay in voller Größe auf einem Smartphone, das sich ähnlich wie die Galaxy Z Fold-Geräte von Samsung öffnen lässt. Die Kameraleiste auf der Rückseite des Pixel Fold ist ähnlich wie bei anderen Pixel-Geräten, aber sie ragt nicht so stark hervor, wie es zuvor vermutet wurde.

Präsentation am 10. Mai

Im April berichtete CNBC, dass das Pixel Fold ein 5,8 Zoll Smartphone sein wird, das sich zu einem 7,6 Zoll Tablet ausklappen lässt. Es wird erwartet, dass es einen Google Tensor G2-Prozessor hat und „das haltbarste Scharnier bei einem faltbaren Gerät“ bieten wird. Laut den Gerüchten wird das Pixel Fold in den USA in der günstigsten Variante mit 256 GB internem Flash-Speicher über 1700 US-Dollar kosten. Zum Vergleich: Samsungs neuestes faltbares Gerät, das Z Fold 4, kam mit einem Preis von 1.799 US-Dollar auf den Markt.

Das Pixel Fold sollte bereits letztes Jahr vorgestellt werden, schaffte es aber nicht auf die I/O 2022. Trotz der Verzögerung haben sich die Gerüchte rund um das Gerät nicht verlangsamt. Google hat sich derweil darauf konzentriert, Android-Entwicklern beizubringen, wie ihre Apps auf faltbaren Geräten und größeren Bildschirmen funktionieren, was sich mit der Einführung des Pixel Fold auszahlen soll.

Ein neuer Bereich im Google Store ermöglicht es Interessenten, sich für weitere Informationen zu registrieren, sobald das Pixel Fold am 10. Mai offiziell vorgestellt wird. Im Juni könnte das Gerät dann in den Handel kommen. Es wird erwartet, dass das Pixel Fold einen bedeutenden Schritt vorwärts in der faltbaren Technologie darstellt, und die Branche wird genau beobachten, wie es im Vergleich zu anderen faltbaren Smartphones auf dem Markt abschneidet.