WhatsApp hat in den letzten Wochen und Monaten eine Vielzahl an kleineren und größeren Neuerungen implementiert. Auch zukünftig soll der Messenger stetig verbessert werden. Nun haben die Verantwortlichen neue Updates für Umfragen auf WhatsApp und beim Teilen von Inhalten mit Bildunterschriften angekündigt. Diese sollen in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein.

Umfrage-Funktion wird verbessert

Insgesamt drei Neuerungen wird WhatsApp für Umfragen einfließen lassen, damit Gruppen leichter Informationen sammeln und gemeinsam Entscheidungen treffen können.

Umfrage mit einer einzelnen Abstimmung erstellen: Wenn ihr bei einer Entscheidung eine eindeutige Antwort braucht, kann man jetzt als Umfrageersteller festlegen, dass alle jeweils nur einmal abstimmen können. Dazu muss man beim Erstellen einer Umfrage einfach die Option „mehrere Antworten erlauben“ deaktivieren.

Weiterleitung mit Bildunterschrift

Das Weiterleiten von Fotos, Videos etc. ist schon seit langem möglich. Wenn ihr jetzt Medien weiterleitet, die eine Bildunterschrift haben, habt du verschiedene Möglichkeiten: Ihr könnt sie beibehalten, löschen oder komplett neu schreiben, um zusätzliche Informationen zu geben, wenn ihr Fotos zwischen Chats teilt. Wenn ihr Fotos und Videos weiterleitetet, könnt ihr auch eine Bildunterschrift hinzufügen.

Dokumente mit Bildunterschrift teilen

Abschließend blicken wir auf eine weitere Neuerung, die WhatsApp einführt. Genau wie beim Teilen von Bildern oder Videos kann es notwendig sein, dass ihr zu geteilten Dokumenten eine kleine Erklärung hinzufügt. Diese Möglichkeit habt ihr ab sofort. Ihr könnt vor dem Teilen eine Bildunterschrift hinzufügen – egal, ob ihr einen Zeitungsartikel oder ein Dokument für deine Arbeit verschickst.