Kurz vor dem Wochenende feierten der HomePod mini und HomePod (2. Gen) ihren Verkaufsstart in Dänemark. Nachdem die beiden Apple Lautsprecher im vergangenen Monat in Singapur in den Verkaufsregalen landeten, geht es nun im nächsten Land weiter.

HomePod mini und HomePod (2. Gen) feiern Verkaufsstart in Dänemark

Der HomePod mini ging im Oktober 2020 in Deutschland und verschiedenen weiteren Ländern an den markt. Seitdem wurde der Lautsprecher in zahlreichen weiteren Ländern eingeführt. Seit November 2021 lässt sich der HomePod mini in drei weiteren Farben bestellen und kürzlich wurde der Temperatur- und Feuchtesensor mittels Softwareupdate aktiviert.

Der HomePod (1. Generation) wurde im Laufe des Jahres 2021 eingestampft. Etwas überraschen kündigte Apple Anfang dieses Jahres die zweite Generation dieses Lautsprechers an. Dabei setzt Apple unter anderem auf ein angepasstes Design mit größerer Touch-Oberfläche und einen verbesserten Sound. Auch dieses Modell verfügt über einen Temperatur- und Feuchtesensor.

Nun feiern HomePod mini und HomePod (2. Gen) in Dänemark ihren Verkaufsstart.

