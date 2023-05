Vor wenigen Tagen veröffentlichte seine Geschäftszahlen für die Monate Januar bis März 2023. Im anschließenden Conference Call ging Apple CEO Tim Cook auf verschiedene Themen ein. Unterm anderem sprach er kurz und knapp über das neue Apple Car Sparkonto.

Tim Cook: „Apple Card Sparkonto wird unglaublich gut angenommen“

Mitte April führte Apple einen neuen Service namens „Apple Card Savings“ ein. Zum Start des neuen Apple Card Sparkontos hat sich der Apple Chef im Rahmen des Conference Calls geäußert. Der Apple Chef gab zu verstehen, dass sowohl das neue Apple Card Sparkonto als auch Apple Pay Later (Später mit Apple Pay bezahlen) den Anwender helfen, ein gesünderes, finanzielles Leben zu führen. Er betonte, dass er sehr begeistert von der Einführung sei.

Besitzer der Apple Card können ein hochverzinstes Sparkonto eröffnen und ihr Daily Cash (Rückvergütungsprogramm von Apple Pay) sowie zusätzliches Geld auf dieses einzahlen. Kunden erhalten aktuell einen Jahreszins von 4,15 Prozent. Ein Mindestguthaben ist nicht erforderlich, Gebühren fallen keine an. Das neue Apple Card Sparkonto kann in der Apple Wallet-App auf dem iPhone eingerichtet und komplett verwaltet werden. Aktuell steht dieser Service ausschließlich Nutzern in den USA zur Verfügung.

Vor wenigen Tagen meldeten die Kollege von Forbes, dass innerhalb der ersten vier Tage nach dem Start von Apple Pay Savings 240.000 Kanton eröffnet wurden und Kunden rund 1 Milliarde Dollar einbezahlt haben.