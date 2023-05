Apple TV+ erhielt für seine Comedy-Serie „Bad Sisters“ vier Auszeichnungen bei den Irish Film and Television Awards. Unter anderem wurde die Serie als „Beste Drama-Serie“ ausgezeichnet.

Apple TV+ erhält vier Irish Film and Television Awards

Apple TV+ hat vier Auszeichnungen bei den 20. jährlichen Irish Film and Television Awards für die viel beachtete düstere Comedy-Serie „Bad Sisters“ erhalten. Die Serie wurde von der für den Emmy Award nominierten und mit dem BAFTA TV Award ausgezeichneten Schauspielerin und ausführenden Produzentin Sharon Horgan geschaffen. „Bad Sisters“ gewann in den Kategorien „Beste Drama Serie“, „Beste Hauptdarstellerin“ (Sharon Horgan), „Beste Nebendarstellerin“ (Anne-Marie Duff) und „Beste Regie“ (Dearbhla Walsh).

Best Drama

Lead Actress: Drama, Sharon Horgan

Supporting Actress: Drama, Anne-Marie Duff

Director: Drama, Dearbhla Walsh

Erst kürzlich hatte Apple TV+ bekannt gegeben, dass die zweite Staffel zu„Bad Sisters“ in Auftrag gegeben wurde. Bei Rotten Tomatoes erreicht die Comedy Serie eine Bewertung von 100 Prozent. Die Serie wurde bereits von der WGA, den Critics Choice Awards, den BAFTA TV and Craft Awards und der Royal Television Society ausgezeichnet. Das Frauenkomitee der Critics Choice Association verlieh „Bad Sisters“ außerdem das neu eingeführte Seal of Female Empowerment in Entertainment (SOFEE).

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 erhielt Apples Video-Streaming-Dienst 1.451 Nominierungen und 357 Awards.